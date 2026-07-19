Zelenski: Trupele Federației Ruse au lansat peste 40 de rachete de diferite tipuri, majoritatea asupra Kievului.

În noaptea aceasta, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri balistice asupra Kievului.

Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, scrie unian.net.

Potrivit acestuia, inamicul a lansat peste 40 de rachete de diferite tipuri, majoritatea îndreptate spre capitală, precum și 120 de drone de atac.

„În prezent, la Kiev și în regiune este confirmat un deces, iar alte 16 persoane au fost rănite. Condoleanțele mele tuturor rudelor și apropiaților. Toate persoanele afectate primesc asistența medicală necesară. În trei locuri continuă lichidarea consecințelor atacului, fiind implicați aproape 600 de salvatori. Serviciile corespunzătoare lucrează și în regiunea Odesa”, a menționat șeful statului.

El a informat că doar în această săptămână Rusia a folosit împotriva Ucrainei aproximativ 1.450 de drone de atac, peste 1.640 de bombe aeriene ghidate și 99 de rachete de diferite tipuri. Au fost răniți oameni în regiunile Odesa și Zaporojie, iar distrugeri au fost înregistrate în regiunile Sumî și Cernihiv.

De asemenea, a subliniat Zelenski, în această săptămână au fost atacate de forțele ruse regiunile Vinița, Dnipropetrovsk, Donețk, Jîtomîr, Kirovohrad, Nikolaev, Poltava, Harkov, Herson și Cerkasî.

El a accentuat că protecția împotriva rachetelor balistice este în prezent o prioritate constantă și principală.

„Interceptoarele sunt necesare în fiecare zi, și sunt recunoscător tuturor celor care tratează cu seriozitate acordurile noastre și asigură livrările de apărare antirachetă. Aceste livrări sunt acum literalmente vieți salvate în timpul fiecărui atac masiv rusesc. Și este foarte important ca, pe lângă munca la apărarea antirachetă, să continue presiunea asupra Rusiei. Întârzierea luării unor noi decizii oferă Moscovei posibilitatea de a planifica nu doar noi atacuri împotriva oamenilor noștri, ci și cum să evite noi restricții sancționatorii”, a declarat președintele Ucrainei.



