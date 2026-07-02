Zelenski: Suntem pentru un sfârșit just al războiului, iar cât timp acesta nu există — pentru un răspuns just.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Rusia va primi un „răspuns just” după un atac combinat cu drone și rachete asupra Kievului, în urma căruia cel puțin 30 de persoane au murit și zeci au fost rănite.

Rusia a lansat un atac combinat asupra Kievului folosind drone și rachete. Până la mijlocul zilei de joi, numărul victimelor confirmate în urma atacului rus a crescut la 25. Despre aceasta a anunțat șeful Administrației Militare a Kievului, Timur Tkaciuk. Se raportează, de asemenea, 90 de răniți, inclusiv copii. 70 de persoane au fost spitalizate. Oameni rămân sub dărâmăturile clădirilor. În regiunea Kiev au fost răniți cel puțin 7 oameni, transmite euronews.com.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a vizitat locul unuia dintre atacurile rusești din districtul Darnîțkîi al capitalei. Șeful statului a subliniat că Rusia va primi un „răspuns just” pentru atacul nocturn.

„Știți, noi susținem un război just, o încheiere justă a războiului, iar până când aceasta nu se întâmplă – susținem un răspuns just”, a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Zelenski a menționat, de asemenea, lipsa rachetelor pentru sistemele Patriot. Potrivit lui, pentru a intercepta 70 de rachete balistice, Ucraina are nevoie de cel puțin 140 de rachete interceptoare. Președintele a spus că Kievul nu cere mai mult de la parteneri, ci așteaptă livrările deja convenite.

„Dacă partenerii ar fi oferit la timp ceea ce au promis, am fi putut salva case și oameni”, a spus el.

În Kiev au fost distruse clădiri rezidențiale și obiecte ale infrastructurii civile. Au fost înregistrate pagube și distrugeri în peste 30 de locuri din toate districturile capitalei ucrainene.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că Rusia a lansat asupra Ucrainei 570 de drone și rachete, direcția principală fiind Kievul. Majoritatea au fost interceptate de forțele antiaeriene, fiind confirmate lovituri asupra a 25 de rachete balistice rusești și 12 drone de atac.

Șeful Departamentului de Relații Publice al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ignat, a declarat presei ucrainene despre un număr record de rachete în timpul acestui atac: 28 de rachete au zburat pe traiectorie balistică cu viteză mare, iar pentru interceptarea lor sunt necesare sistemele antiaeriene Patriot. De asemenea, el a menționat că eficiența distrugerii rachetelor de croazieră în timpul acestui atac a fost aproape 100%, iar a dronelor – peste 90%.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, a îndemnat partenerii să întărească apărarea antiaeriană și a declarat: „Criminalul de război Putin este capabil să ducă doar un război laș și terorist împotriva civililor, femeilor și copiilor. Pentru că în războiul său împotriva Forțelor Armate ale Ucrainei nu poate obține niciun rezultat. Astfel de atacuri sunt crime de război grave, iar noi informăm toți partenerii și organizațiile internaționale despre ele, solicitând tragerea la răspundere a vinovaților și luarea unor măsuri decisive”.

Cu o zi înainte, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a avertizat că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că joi va propune impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva organizațiilor care susțin complexul militar-industrial rus, ca răspuns la aceste atacuri.

„Doar cuvintele de condamnare nu vor fi suficiente pentru a opri atacurile asupra Kievului. Acest lucru poate fi realizat doar prin sprijin militar constant pentru Ucraina și prin intensificarea presiunii asupra Moscovei”, a declarat Kallas.

Comentând această declarație, purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a spus că Rusia va continua presiunea „pentru a-și atinge obiectivele stabilite”. El a mai afirmat că „Uniunea Europeană a intrat pe calea militarizării” și „se dedică confruntării cu Federația Rusă”. Potrivit lui, din acest motiv Moscova „este nevoită să planifice măsuri suplimentare pentru asigurarea propriei securități”.

Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat joi dimineață despre un „atac de răspuns” asupra Ucrainei, susținând că în Kiev și regiune au fost lovite întreprinderi ale industriei militare, precum și „infrastructura aerodromurilor militare” din alte regiuni.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, vizând obiecte din infrastructura energetică și ținte militare, folosind și rachete.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat joi dimineață atacul asupra rafinăriei din Kstovo, lângă Nijni Novgorod. Autoritățile locale au raportat un mort. Potrivit informațiilor oficiale ale autorităților ruse, forțele antiaeriene au doborât 30 de drone ucrainene.

„Rafinăria de petrol „Lukoil-Nijegorodnefteorgsintez” este una dintre cele mai mari rafinării din Federația Rusă. Capacitatea proiectată a rafinăriei este de aproximativ 17 milioane de tone de petrol pe an.

Compania produce benzină auto, motorină și combustibil pentru avioane, lubrifianți și alte produse, care, printre altele, sunt folosite pentru satisfacerea nevoilor forțelor armate ale statului agresor”, se arată într-un comunicat al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

În ultimele 24 de ore, trei persoane au murit în urma bombardamentelor rusești în regiunea Herson, iar alte 45 au fost rănite, inclusiv trei copii.

În urma atacurilor rusești nocturne au fost avariate obiecte energetice în Kiev, regiunile Sumî, Donețk, Harkov și Zaporojie.