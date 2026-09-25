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eurointegration.com.ua logoeurointegration
25 Septembrie 2026, 12:56
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Zelenski: SUA propun o întâlnire trilaterală cu Ucraina și Rusia, posibil în Emiratele Arabe Unite

Statele Unite ale Americii au propus organizarea unei întâlniri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA.

Zelenski: SUA propun o întâlnire trilaterală cu Ucraina și Rusia, posibil în Emiratele Arabe Unite.
Zelenski: SUA propun o întâlnire trilaterală cu Ucraina și Rusia, posibil în Emiratele Arabe Unite.

Despre acest lucru a anunțat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul unei discuții online cu jurnaliștii, scrie eurointegration.com.

Potrivit lui Zelenski, partea americană a propus Emiratele Arabe Unite drept un posibil loc de desfășurare a unei astfel de întâlniri.

„Partea americană a propus să ne pregătim și să ne întâlnim în format trilateral la nivel tehnic. Așteptăm propunerile SUA privind data. În ceea ce privește locul de desfășurare, SUA au propus Emiratele", a declarat președintele ucrainean.

Potrivit lui Vladimir Zelenski, el a reușit să discute despre viitoarea întâlnire trilaterală cu președintele SUA, Donald Trump. Acum, președintele ucrainean îi va informa pe aliații europeni despre planuri, iar cel american – partea rusă.

„Am avut o întâlnire cu președintele, am discutat chestiuni generale. După aceasta, grupurile noastre de negociere au solicitat o întâlnire separată de durată, la care au discutat detaliile respective. Înțelegerea este următoarea: noi vom informa și vom discuta aceste detalii cu partea europeană, americanii vor vorbi cu „rușii" și peste 10 zile vom reveni cu o opinie și un rezultat sau altul", a declarat Zelenski.

Anterior, Vladimir Zelenski și-a exprimat opinia că summitul G20 de la Miami ar putea deveni platforma pentru o întâlnire trilaterală cu participarea Ucrainei, SUA și Rusiei. Totuși, la Kremlin o astfel de întâlnire a fost calificată drept „imposibilă".

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