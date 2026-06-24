Ucraina pregătește măsuri echilibrate ca răspuns la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile asupra teritoriului său, a declarat Vladimir Zelenski.

Serviciile de informații ucrainene au obținut documente interne rusești cu evaluarea consecințelor „sancțiunilor pe termen lung” impuse Rusiei. A fost înregistrată deplasarea sistemelor de apărare antiaeriană din regiunile rusești către Moscova și podul de la Kerci. Despre aceasta a anunțat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în urma raportului șefului Direcției Principale de Informații (DPI), Oleg Ivașcenko, transmite unian.net.

„Au fost înregistrate și măsuri de reacție ale conducerii ruse la situația creată. Una dintre aceste măsuri este deplasarea sistemelor de apărare antiaeriană din regiunile rusești către Moscova și podul de la Kerci. Practic, aceste două perimetre sunt cele pe care rușii au primit ordin să le apere, în detrimentul altor direcții de pe teritoriul lor și pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei. Vom trage concluzii”, a subliniat el.

De asemenea, Zelenski și Ivașcenko au discutat despre implementarea planului „sancțiunilor pe termen lung” împotriva Rusiei pentru războiul împotriva Ucrainei și pașii necesari pentru apropierea păcii. În special, potrivit șefului statului, printre loviturile eficiente recente pe teritoriul ocupantului se remarcă lichidarea a peste 60.000 de tone de muniții în arsenalul Flotei Baltice, în apropiere de Sankt Petersburg.

„În plus, analiza realizată de serviciile militare de informații a confirmat atingerea obiectivelor necesare din lista producțiilor militare rusești. Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit cu precizie întreprinderile rusești care produc radioelectronică și alte componente critice pentru nevoile armatei ruse”, a declarat președintele Ucrainei.

De asemenea, el a informat că a existat un raport separat privind starea producției rusești de rachete și a aviației militare strategice.

„Pregătim noi pași, pe deplin justificați, ca răspuns la prelungirea războiului de către Rusia și la loviturile asupra teritoriului Ucrainei. Este important ca cât mai mulți ruși să înțeleagă că războiul este prelungit tocmai din cauza refuzului conducerii ruse de a recurge la diplomație. Ucraina a înaintat propuneri diplomatice substanțiale”, a subliniat el.