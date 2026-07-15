Zelenski: Rusia se pregătește să lanseze rachete balistice cu o rază de acțiune de 5.000 de kilometri.

Președintele Ucrainei a subliniat că rușii dețin rachete capabile să lovească orice oraș din Europa.

Curând, Rusia va dispune de rachete balistice foarte puternice, iar lansarea acestora la o distanță de 5.000 de kilometri este doar o chestiune de timp. Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, într-un interviu pentru BFMTV înainte de zborul spre Paris, transmite unian.net.

Șeful statului a subliniat că, pentru a face față acestei amenințări, Ucraina lucrează la sisteme de apărare antirachetă și antiaeriană.

„Nu vorbim prea mult despre ele, pentru că încă le testăm, dar prioritatea este autoapărarea”, a spus Zelenski.

Potrivit lui, acest proiect va fi 100% european, deoarece Ucraina va colabora cu Franța, Suedia, Danemarca, Italia, Norvegia și alte țări.

„În total sunt opt țări care pot contribui cu multe detalii. Este ca un Lego, un Lego balistic. Rusia are rachete capabile să lovească orice oraș european. De aceea Europa are nevoie de propria apărare antirachetă. Va fi mai ieftină decât „Patriot” și ar trebui să fie similară”, a subliniat el.

De asemenea, președintele Ucrainei a anunțat că, dacă testele vor fi reușite, „acest nou sistem va apărea deja în 2026” și va fi „fantastic și foarte util”.

„Dacă vrem o Europă sigură, cu un scut aerian foarte puternic nu doar pentru unii, ci pentru toți, cineva va trebui să plătească, cineva va trebui să producă, cineva va trebui să vândă. Și acesta este drumul corect. Sper că vom reuși”, a declarat Zelenski.

Despre situația de pe câmpul de luptă

Președintele Ucrainei a afirmat că rușii „și-au pierdut inițiativa pe câmpul de luptă”. În același timp, a explicat el, „nu au pierdut războiul, dar și-au pierdut inițiativa”. Potrivit lui, de la începutul anului „rușii au avansat lent, apoi a venit rândul Ucrainei”.

„Au pierdut 150.000 de oameni pe un front de 50 de kilometri... Asta este un război adevărat. Aceste lovituri, aceste rachete balistice pe care le folosește el (dictatorul rus Vladimir Putin – n.r.) sunt pentru a demonstra că el își duce războiul”, a spus președintele Ucrainei.

Despre armata ucraineană și armament

Intrând în al patrulea an de război împotriva Rusiei, Ucraina produce acum propriile drone și rachete, a amintit Zelenski.

„Avem acum cea mai puternică armată din lume, sau una dintre cele mai puternice, dar ea se confruntă cu cele mai dificile condiții. Acum producem totul: drone, artilerie, tehnică blindată, tunuri de 155 mm”, a spus președintele Ucrainei.

El a menționat că doctrina ucraineană este de a se apăra, nu de a ocupa: „De aceea ne alegem prioritățile, concentrându-ne pe un lucru foarte important: protejarea noastră”.

Despre Ucraina ca „zid” pentru Europa

Potrivit lui Zelenski, Ucraina este, înainte de toate, un „zid” pentru mai multe teritorii situate înaintea Rusiei. Dacă războiul este acum „departe de Franța”, este pentru că Ucraina „apără securitatea în Europa”.

În acest context, el a subliniat în mod special importanța muncii jurnaliștilor, care constă în informarea populației, deoarece „oamenii uită” despre acest război.

„Știu că rolul explicațiilor este foarte important, el vizează oamenii din întreaga lume, toată lumea are propriile probleme interne și de aceea trebuie să le reamintim oamenilor de ce trebuie să ajute Ucraina”, a remarcat el.

Despre probabilitatea încetării focului

Președintele ucrainean susține că armistițiul este „posibil”, dar respectarea lui rămâne „foarte dificilă”: „Trebuie să punem capăt acestui război. Și există o parte, Rusia, care nu vrea asta. Ei demonstrează (dispoziția de a înceta focul – n.r.) doar prin vorbe. Dar încetarea focului nu sunt doar cuvinte, este un pas foarte concret”.

Potrivit lui Zelenski, Putin „minte” când vorbește despre încetarea focului, „pentru că are nevoie de victorie”.