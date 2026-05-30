30 Mai 2026, 08:36
1 572
Zelenski: Rusia pregătește un nou atac masiv

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra țării.

Potrivit acestuia, acest lucru este confirmat de datele serviciilor de informații ucrainene, transmite bild.de.

Zelenski a îndemnat țările occidentale să intensifice presiunea sancțiunilor asupra Moscovei și să accelereze livrările de sisteme antiaeriene. El a subliniat că orice întârziere în transmiterea mijloacelor de apărare antiaeriană poate duce la noi victime și distrugeri.

„Avem informații de la serviciile de informații despre pregătirea Rusiei pentru un nou atac masiv. Este important ca toți partenerii noștri să știe (...), că Rusia continuă să se bazeze pe rachete și pe prelungirea războiului, nu pe pași diplomați”, a scris el pe rețelele sociale.

Sursă
bild
