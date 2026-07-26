Zelenski: Rusia plănuiește să extindă mobilizarea în această toamnă.

Autoritățile Rusiei planifică să „extindă mobilizarea” în toamna anului 2026, a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, citând informații de la serviciile de informații.

De asemenea, potrivit acestuia, din iunie în regiunea Vornicj se pregătesc să primească 30.000 de soldați din Coreea de Nord, transmite dw.com

Ce anume se înțelege prin „extinderea mobilizării” nu este precizat. În același timp, potrivit lui Zelenski, președintele Rusiei, Vladimir Putin, „se pregătește pur și simplu să ia noi ruși pentru război”.

„El maschează acest lucru cu alte cuvinte, semnale, dar se pregătește. Este important ca noi, împreună cu partenerii, să putem pune suficientă presiune pe Rusia, astfel încât gândurile despre încetarea acestei agresiuni să devină dominante – gânduri despre pace, nu despre o mobilizare rusă suplimentară”, a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a adăugat că „Rusia dorește să primească încă 30.000 de militari din Coreea de Nord”. Phenianul, a spus liderul ucrainean, se pregătește, de asemenea, să transmită Moscovei noi lansatoare pentru rachete balistice. Cooperarea dintre cele două țări în domeniul militar a fost numită de Zelenski „o amenințare pentru fiecare în Asia care se află în raza de acțiune a rachetelor nord-coreene”. Acest lucru, a explicat Zelenski, se datorează faptului că Rusia ajută Coreea de Nord să „învețe să facă război”.

Zelenski a vorbit despre „un nou val de mobilizare” în Rusia și pe 24 iulie

Despre un val „destul de semnificativ” de mobilizare în Rusia, Zelenski a vorbit și în mesajul său din 24 iulie. „În prezent, rușii pierd pe front mai mulți militari decât recrutează, iar Putin încă intenționează să intensifice atacurile și să extindă acest război”, susținea președintele Ucrainei.

Decretul privind mobilizarea în Federația Rusă continuă să fie valabil formal

„Mobilizarea parțială” a fost desfășurată în Rusia de la sfârșitul lunii septembrie până la începutul lunii octombrie 2022. În ianuarie 2023, președintele „Iabloko” din Pskov, Artur Gaiduk, a publicat răspunsul administrației președintelui la solicitarea sa, în care se menționa că decretul președintelui privind desfășurarea „mobilizării parțiale” continuă să fie în vigoare.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a explicat atunci că documentul reglementează și „alte măsuri necesare pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor de către forțele armate”. „Este legat de îndeplinirea obligațiilor de către militari etc. În această parte, decretul continuă să funcționeze”, a precizat el.