Zelenski: Rusia are cinci scenarii de extindere a războiului în nordul Ucrainei.

Forțele ucrainene vor fi consolidate pe direcția Cernigov-Kiev. Ministerul Afacerilor Externe va pregăti măsuri de presiune diplomatică asupra Belarusului, pentru a împiedica utilizarea sa în extinderea războiului. Despre aceasta a anunțat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, pe canalul său de Telegram, transmite unian.net.

„Am analizat în detaliu datele disponibile ale serviciilor noastre de informații privind planificarea operațiunilor ofensive rusești pe direcția Cernigov-Kiev. Pentru fiecare posibil scenariu de acțiune al inamicului pregătim răspunsuri, în cazul în care rușii chiar vor îndrăzni să-și extindă agresiunea. Forțele noastre pe această direcție vor fi sporite”, a subliniat el.

Potrivit președintelui Ucrainei, sunt revizuite și posibilitățile de activitate externă. În special, el a cerut Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei să pregătească măsuri suplimentare de presiune diplomatică asupra Belarusului, care ar putea fi folosit de Rusia pentru o astfel de extindere a războiului.

Zelenski a accentuat că există sarcini și pentru serviciile de informații ucrainene.

„În ceea ce privește direcțiile rusești. Pregătim extinderea geografiei sancțiunilor noastre cu rază lungă de acțiune, care și-au dovedit deja foarte bine eficiența, și o constrângere mai puternică a Rusiei pentru reducerea agresiunii. Am luat în considerare și informațiile despre pregătirea în Rusia a unor noi pași de mobilizare, plus 100.000 de persoane. Considerăm că, în prezent, un astfel de potențial pentru mobilizare ascunsă în Rusia nu există, prin urmare, trebuie să ne așteptăm la decizii politice rusești de alt format, în special unele asemănătoare celor recente privind regiunea transnistreană a Republicii Moldova”, a spus el.