theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
25 Iunie 2026, 08:03
29
Copiază linkul
Link copiat

Zelenski: Retransmitătoarele pentru drone de pe teritoriul Belarusului nu mai funcționează

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, anunță că, începând cu 22 iunie, retransmițătoarele de pe teritoriul Belarusului, folosite pentru corectarea loviturilor rusești asupra teritoriului ucrainean, și-au încetat activitatea.

Zelenski: Retransmițătoarele pentru drone de pe teritoriul Belarusului nu mai funcționează.
Zelenski: Retransmițătoarele pentru drone de pe teritoriul Belarusului nu mai funcționează.

Potrivit eurointegration.com.ua, acest lucru a fost declarat de el în timpul unei discuții cu jurnaliștii, cuvintele sale fiind preluate de „Ukrinform”.

Zelenski a menționat că această informație i-a fost furnizată de comandantul suprem Alexandr Sîrski, precum și de serviciile de informații.

„Conform informațiilor pe care mi le-a raportat comandantul suprem, precum și serviciile de informații, din 22 iunie retransmițătoarele respective și-au încetat activitatea pe teritoriul Belarusului. Dacă au fost demontate sau nu – sincer, încă nu știu, dar lucrăm la acest aspect și urmăresc situația foarte atent, primind rapoarte zilnic. Este un fapt că retransmițătoarele în prezent nu funcționează”, a spus el.

Pe 19 iunie, Zelenski a declarat că Minsk ar trebui să demonteze retransmițătoarele care, potrivit Kievului, ajută Rusia să corecteze loviturile dronelor pe teritoriul Ucrainei.

Ulterior, Zelenski a anunțat că Ucraina cunoaște patru astfel de obiective în regiunile Brest și Gomel și a acordat o săptămână pentru demontarea lor, avertizând că, în caz contrar, Ucraina ar putea elimina aceste obiective pe cont propriu.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici