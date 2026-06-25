Zelenski: Retransmitătoarele pentru drone de pe teritoriul Belarusului nu mai funcționează

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, anunță că, începând cu 22 iunie, retransmițătoarele de pe teritoriul Belarusului, folosite pentru corectarea loviturilor rusești asupra teritoriului ucrainean, și-au încetat activitatea.

Potrivit eurointegration.com.ua, acest lucru a fost declarat de el în timpul unei discuții cu jurnaliștii, cuvintele sale fiind preluate de „Ukrinform”.

Zelenski a menționat că această informație i-a fost furnizată de comandantul suprem Alexandr Sîrski, precum și de serviciile de informații.

„Conform informațiilor pe care mi le-a raportat comandantul suprem, precum și serviciile de informații, din 22 iunie retransmițătoarele respective și-au încetat activitatea pe teritoriul Belarusului. Dacă au fost demontate sau nu – sincer, încă nu știu, dar lucrăm la acest aspect și urmăresc situația foarte atent, primind rapoarte zilnic. Este un fapt că retransmițătoarele în prezent nu funcționează”, a spus el.

Pe 19 iunie, Zelenski a declarat că Minsk ar trebui să demonteze retransmițătoarele care, potrivit Kievului, ajută Rusia să corecteze loviturile dronelor pe teritoriul Ucrainei.

Ulterior, Zelenski a anunțat că Ucraina cunoaște patru astfel de obiective în regiunile Brest și Gomel și a acordat o săptămână pentru demontarea lor, avertizând că, în caz contrar, Ucraina ar putea elimina aceste obiective pe cont propriu.