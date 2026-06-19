Zelenski: Putin se teme de propria armată și de sfârșitul războiului fără victorie.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Vladimir Putin se teme de întoarcerea armatei sale acasă și de încheierea războiului.

„Putin se teme de întoarcerea armatei sale acasă. De aceea se teme atât de mult de încheierea războiului fără victorie. Victorie nu va fi. El se teme fizic de armata sa și, prin urmare, dacă nu va exista o încetare a războiului fără garanții concrete de securitate, se va întoarce la război. Și de data aceasta alte ținte pot fi lovite”, a spus președintele, citat de rbc.ua.

Zelenski a adăugat că Putin va rămâne la Kremlin până la moarte și urmărește un singur scop – refacerea Uniunii Sovietice. Totuși, acest lucru este imposibil fără Ucraina.

De asemenea, președintele a făcut un bilanț al întâlnirilor din Europa și a menționat că toți partenerii sunt siguri că, împreună cu Ucraina, vor reuși să-l oprească pe Putin.

„Concluziile principale ale tuturor partenerilor: Ucraina este puternică, toți recunosc acest lucru, absolut. Putin nu vrea să se oprească, iar toate discuțiile lui despre dorința de pace sunt minciuni. Toți partenerii, toți europenii simt acest lucru, dar toți sunt siguri că împreună îl vom opri. Principalul este să fim împreună și să-l oprim”, a rezumat șeful statului.