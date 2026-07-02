Zelenski: Putin pierde războiul și va intensifica loviturile.

Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat, la locul atacului rusesc din districtul Darnîțkîi al Kievului, că Vladimir Putin pierde războiul și va intensifica loviturile.

„Putin pierde războiul, are probleme pe front și în economie. Este evident că va intensifica loviturile asupra Ucrainei, în special cu rachete balistice”, a declarat Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, numărul rachetelor rusești lansate asupra Ucrainei crește cu fiecare atac.

Răspunzând la întrebarea dacă va urma un răspuns din partea Kievului, Zelenski a spus: „Cu siguranță”.