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bbc.com logobbc
2 Iulie 2026, 19:49
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Zelenski: Putin pierde războiul și va intensifica loviturile

Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat, la locul atacului rusesc din districtul Darnîțkîi al Kievului, că Vladimir Putin pierde războiul și va intensifica loviturile.

Zelenski: Putin pierde războiul și va intensifica loviturile.
Zelenski: Putin pierde războiul și va intensifica loviturile.

„Putin pierde războiul, are probleme pe front și în economie. Este evident că va intensifica loviturile asupra Ucrainei, în special cu rachete balistice”, a declarat Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, numărul rachetelor rusești lansate asupra Ucrainei crește cu fiecare atac.

Răspunzând la întrebarea dacă va urma un răspuns din partea Kievului, Zelenski a spus: „Cu siguranță”.

Sursă
bbc.com logobbc
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