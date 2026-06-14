Zelenski: Provocările de securitate din partea Rusiei nu sunt pentru un an și nici pentru cinci ani.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Rusia a ales o strategie pe termen lung anti-europeană și antidemocratică și își construiește politica pe această bază, subliniind importanța Ucrainei, a experienței și capacităților sale pentru Europa, scrie unn.ua.

„Auzim de la mulți lideri că nu doar Europa are nevoie de Ucraina, ci și Ucraina are nevoie de Europa, și acest lucru este adevărat. Iar având în vedere intențiile pe termen lung ale Rusiei – faptul că acum bazele rusești sunt construite aproape de Europa, chiar și acolo unde nu existau baze militare în perioada sovietică – aceasta arată clar că fără Ucraina, fără capacitățile și experiența noastră, Europa poate avea mari dificultăți”, a menționat Zelenski în tradiționalul său mesaj de sâmbătă seara.

Potrivit lui, „trebuie să ținem cont de toate acestea”.

„Provocările de securitate din partea Rusiei nu sunt pentru un an și nici pentru cinci ani. Rusia a ales o strategie pe termen lung anti-europeană și antidemocratică și își construiește politica pe această bază. Nimic altceva nu se aude de la Moscova”, a subliniat Zelenski.

„Doar că încearcă să cumpere unii sau alți politicieni cu diverse avantaje. Dar nu pentru pace, ci pentru ca acești politicieni să vândă Rusiei interesele propriilor națiuni și interesele comune ale Europei”, a continuat președintele Ucrainei.

„În cele din urmă, ei vor pierde, ca Orban, dar mulți încearcă oricum să se împrietenească cu portofelele lui Putin și închid ochii la ceea ce se întâmplă cu adevărat. Vreau să mulțumesc tuturor celor care totuși luptă pentru popoarele lor, pentru interesele Europei și pentru securitatea în Europa, securitate împreună cu Ucraina”, a adăugat Zelenski.

În același timp, Zelenski, în contextul așteptărilor privind deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE luni, a declarat că dorește acum „să mulțumească personal președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintelui Consiliului European Antonio Costa pentru munca comună și tuturor liderilor europeni, fiecăruia și fiecăreia care iau decizii puternice și juste”.

„Felicit și Republica Moldova pentru acest progres. Ucraina și Moldova împreună parcurg această distanță până la aderarea deplină la Uniunea Europeană”, a subliniat președintele Ucrainei.