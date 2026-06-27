Ucraina a făcut propuneri atât partenerilor cheie, cât și prietenilor președintelui rus privind posibilitatea unei întâlniri și încheierii războiului pe scară largă.

Despre aceasta informează rbc.ua, citând declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Ucraina a făcut propuneri atât partenerilor cheie, cât și prietenilor lui Putin, care au auzit de la noi că o întâlnire este posibilă și că acest război poate lua sfârșit. Este necesar ca Rusia să facă acest pas spre pace”, a subliniat șeful statului.

Președintele Ucrainei a accentuat că militarii ucraineni demonstrează în fiecare zi „puterea preciziei ucrainene”. Zelenski a menționat că „sancțiunile pe termen lung” ale Ucrainei și „sancțiunile pe termen mediu” sunt implementate în totalitate.

„Acestea sunt răspunsurile noastre juste către Rusia pentru acest război – un război pe care Rusia l-a început și pe care trebuie să-l încheie. Rusia trebuie să ia acest război cu ea din Ucraina – nouă nu ne trebuie război”, a declarat el.