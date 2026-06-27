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rbc.ua logorbc
27 Iunie 2026, 09:37
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Zelenski: Prietenii lui Putin au aflat de la noi că sfârșitul războiului este posibil

Ucraina a făcut propuneri atât partenerilor cheie, cât și prietenilor președintelui rus privind posibilitatea unei întâlniri și încheierii războiului pe scară largă.

Zelenski: Prietenii lui Putin au aflat de la noi că sfârșitul războiului este posibil.
Zelenski: Prietenii lui Putin au aflat de la noi că sfârșitul războiului este posibil.

Despre aceasta informează rbc.ua, citând declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Ucraina a făcut propuneri atât partenerilor cheie, cât și prietenilor lui Putin, care au auzit de la noi că o întâlnire este posibilă și că acest război poate lua sfârșit. Este necesar ca Rusia să facă acest pas spre pace”, a subliniat șeful statului.

Președintele Ucrainei a accentuat că militarii ucraineni demonstrează în fiecare zi „puterea preciziei ucrainene”. Zelenski a menționat că „sancțiunile pe termen lung” ale Ucrainei și „sancțiunile pe termen mediu” sunt implementate în totalitate.

„Acestea sunt răspunsurile noastre juste către Rusia pentru acest război – un război pe care Rusia l-a început și pe care trebuie să-l încheie. Rusia trebuie să ia acest război cu ea din Ucraina – nouă nu ne trebuie război”, a declarat el.

Sursă
rbc.ua logorbc
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