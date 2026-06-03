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tvrain.tv logotvrain
3 Iunie 2026, 10:44
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Zelenski: Planul sancțiunilor pe termen lung este implementat pentru apropierea păcii

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a comentat atacul asupra orașului Sankt Petersburg și a regiunii Tambov pe canalul său de Telegram, afirmând că noaptea au fost lovite „obiective importante pe teritoriul Rusiei”.

Zelenski: Planul sancțiunilor pe termen lung este implementat pentru apropierea păcii.
Zelenski: Planul sancțiunilor pe termen lung este implementat pentru apropierea păcii.

„Printre acestea se numără terminalul petrolier din Sankt Petersburg. De la granița de stat a Ucrainei până la acest obiectiv al industriei petroliere ruse, care funcționează pentru război, sunt aproximativ 1.100 de kilometri. De asemenea, au fost atinse și obiective strict militare la baza din Kronștadt.

Un alt obiectiv este o întreprindere din regiunea Tambov, implicată în producția de arme rusești. Distanța de la linia frontului este de aproape 600 de kilometri“, a scris președintele Ucrainei, relatează tvrain.tv.

Reamintim că dronele au atacat regiunea Leningrad cu câteva ore înainte de deschiderea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Discursul lui Vladimir Putin este programat peste două zile, iar la eveniment este așteptată și o delegație germană.


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