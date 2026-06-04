Zelenski: Peste 700 de copii și-au pierdut viața în timpul războiului din 2022.

Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, joi, 4 iunie, transmite dw.com

„4 iunie - Ziua Internațională a copiilor victime - victime ale agresiunii. De la începutul invaziei la scară largă, Rusia a ucis cel puțin 707 copii ucraineni. Fiecare moarte este un copil căruia i-a fost furat viitorul. Rusia trebuie să răspundă pentru aceste crime”, a scris liderul ucrainean pe canalul său de Telegram.

Ministerul Afacerilor Externe al țării a anunțat, de asemenea, că 2.548 de copii au fost răniți în urma luptelor, iar 2.317 sunt considerați dispăruți fără urmă. „Peste 20.000 de copii ucraineni au fost deportați ilegal sau strămutați forțat în Rusia. Doar 2.212 copii au fost reîntorși acasă”, au menționat reprezentanții MAE.

Potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite (ONU) din aprilie 2023, în timpul războiului declanșat de Rusia la scară largă în Ucraina au murit cel puțin 15.578 de civili, inclusiv 784 de copii. ONU indică faptul că 43.352 de persoane au fost rănite, inclusiv 2.668 de copii.