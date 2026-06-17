Zelenski: Până la sfârșitul anului, Ucraina va produce 10 milioane de drone.

Vorbind despre negocierile sale la summitul G7 din Franța, președintele Vladimir Zelenski a declarat că până la sfârșitul acestui an, în Ucraina vor fi produse 10 milioane de drone.

Zelenski a declarat că Ucraina poate chiar să dubleze volumul acestei producții, transmite bbc.com.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina va continua loviturile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra țintelor energetice și militare din Rusia, iar pentru a-l determina pe liderul rus Vladimir Putin să încheie pace cu Ucraina sunt necesare eforturi politice suplimentare. „El nu vrea să oprească războiul. Trebuie să creștem presiunea asupra lui”, a declarat Zelenski.

În urma unei scurte întâlniri cu președintele SUA Trump, Zelenski a spus că acesta a reacționat pozitiv la cererea Ucrainei de a crește livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană „Patriot”.

De asemenea, liderul ucrainean a spus că a discutat cu Trump perspectiva obținerii licențelor americane pentru producerea munițiilor pentru „Patriot” în Ucraina. Anterior, potrivit lui Zelenski, au avut loc întâlniri cu conducerea companiei Raytheon, care produce aceste sisteme.