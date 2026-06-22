Zelenski: Nawrocki urmează exemplul lui Orban.

Politica președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, amintește de cursul fostului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, ceea ce poate avea doar consecințe negative, consideră președintele ucrainean Vladimir Zelenski.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, vede în acțiunile omologului său polonez Karol Nawrocki o încercare de a urma cursul pe care l-a urmat pentru mult timp premierul Ungariei, Viktor Orban. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru emisiunea „TSN. Săptămâna”, difuzată duminică, 21 iunie, scrie dw.com.

„Este ceea ce a făcut Orban. O poveste rea. Cred că se va termina prost”, a spus liderul ucrainean. Anterior, Nawrocki l-a privat pe Zelenski de Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei.

Zelenski a legat cele întâmplate de agravarea luptei politice interne din Polonia. „Văd în asta exclusiv un proces electoral. Ei au alegeri pentru premier în 2027”, a amintit politicianul ucrainean. „Președintele Karol luptă pentru funcția de premier, ca partidul său să câștige în fața premierului (Donald – n.r.) Tusk. Noi nu avem nicio legătură aici, este o problemă internă a lor”, a adăugat el.

„Vecinii trebuie să fie parteneri”

Zelenski a avertizat elita politică poloneză să nu folosească limbajul urii pentru creșterea ratingului, deoarece pe termen lung acest lucru poate distruge relațiile de bună vecinătate între popoare.

Președintele Ucrainei a subliniat că polonezii și ucrainenii sunt vecini, iar dacă vecinii nu vor fi parteneri, situația în ani va semăna cu cea care există deja în relațiile Kievului cu rușii. Va fi vorba despre „lipsă de respect, agresiune, radicalizarea societății”, a adăugat el.

„Fără Ucraina, Polonia nu va putea fi apărată”

Încălzirea artificială a sentimentelor publice și încercările de a „câștiga puncte politice” pe ură sunt o cale greșită, care amenință cu o escaladare periculoasă, este convins șeful statului ucrainean.

Zelenski a amintit, de asemenea, despre realitatea geopolitică care trebuie să fie mai presus de disputele istorice. „Fără Ucraina, Polonia nu va putea fi apărată de nimeni. Este pur și simplu imposibil. Dacă Ucraina nu există, nu mai există o Polonie apărată”, consideră liderul ucrainean.