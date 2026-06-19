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rbc.ua logorbc
19 Iunie 2026, 10:33
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Zelenski: Loviturile asupra Ucrainei se pot intensifica

Rusia ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei, motiv pentru care populația este îndemnată să se adăpostească în refugii la declanșarea alertelor aeriene.

Zelenski: Loviturile asupra Ucrainei se pot intensifica.
Zelenski: Loviturile asupra Ucrainei se pot intensifica.

Potrivit rbc.ua, acest lucru a fost declarat jurnaliștilor de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Zelenski a subliniat că „Vladimir Putin devine mai slab”.

Potrivit lui, „șeful de la Kremlin slăbește atât politic, cât și pe câmpul de luptă, dar și fizic”.

„Și de aceea poate intensifica loviturile asupra noastră, asupra oamenilor noștri, cu rachete și drone. Vă rog, folosiți adăposturi. Vă rog foarte mult”, a subliniat președintele Ucrainei.

Sursă
rbc.ua logorbc
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