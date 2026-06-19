Zelenski: Loviturile asupra Ucrainei se pot intensifica.

Rusia ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei, motiv pentru care populația este îndemnată să se adăpostească în refugii la declanșarea alertelor aeriene.

Potrivit rbc.ua, acest lucru a fost declarat jurnaliștilor de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Zelenski a subliniat că „Vladimir Putin devine mai slab”.

Potrivit lui, „șeful de la Kremlin slăbește atât politic, cât și pe câmpul de luptă, dar și fizic”.

„Și de aceea poate intensifica loviturile asupra noastră, asupra oamenilor noștri, cu rachete și drone. Vă rog, folosiți adăposturi. Vă rog foarte mult”, a subliniat președintele Ucrainei.