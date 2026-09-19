Zelenski: În Ucraina au fost testate cu succes două interceptoare cu reacție împotriva dronelor „Șahed”.

Două companii ucrainene au testat cu succes în condiții de luptă noi drone interceptoare, doborând o dronă rusească „Șahed” cu reacție.

După cum relatează rbc.ua, președintele Volodîmîr Zelenski a declarat acest lucru în timpul discursului susținut la summitul „Inițiativa Carpatică” (C8).

Șeful statului a subliniat că dezvoltatorii ucraineni au demonstrat eficiența noilor mijloace de apărare antiaeriană în condiții reale de luptă.

„Deocamdată încercăm să nu intrăm în detalii privind interceptoarele rapide pentru dronele „Șahed”. Două companii au trecut cu succes testările — testările de luptă. A fost distrusă o dronă inamică de tip „Șahed”. Interceptoarele se deplasau cu o viteză destul de mare. Este un mare lucru pozitiv, vă spun sincer”, a menționat președintele.

Zelenski a comunicat că statul vrea să vadă toate testările și să analizeze formatul pentru accelerarea maximă a lansării producției de masă. Șeful statului a menționat că „discutăm cu aceste companii, deja se semnează contracte”.

Potrivit lui Zelenski, în Ucraina 67 de companii lucrează la crearea interceptoarelor pentru dronele reactive ale inamicului.

Zelenski a subliniat că exemplul de succes al celor doi dezvoltatori oferă optimism întregii industrii, însă pentru dezvoltarea producției de serie este necesară soluționarea chestiunii finanțării. El a menționat că se lucrează la această problemă.

„Ieri am discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ne vom întâlni cu ea în viitorul apropiat. Pregătim unele propuneri privind modul de acoperire a deficitelor”, a subliniat președintele Ucrainei.