Zelenski: În acest război nu mai există victorie pentru niciuna dintre părți

În războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu mai poate exista victorie pentru niciuna dintre părți – doar oprirea luptelor pentru a salva vieți omenești, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"El (Putin - nota red.) are cel mai mare teritoriu din lume și are nevoie de niște kilometri? Iată de ce este foarte ciudat când unii parteneri spun: îi trebuie doar această parte a Ucrainei, acești kilometri și atât", a menționat Zelenski, citat de rbc.ua.

Potrivit lui, aceasta este o "idee nebunească" - Putin nu are nevoie de kilometri, ci de întreaga Ucraină ca parte a Rusiei. Obiectivul Kremlinului este mult mai amplu decât obținerea unei anumite porțiuni de pământ - este vorba despre subordonarea totală a țării.

Zelenski a comentat, de asemenea, ideea unei soluții avantajoase atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina.

"Între noi fie vorba, în acest război nu poate exista win-win. Din cauza atâtor pierderi de vieți omenești, încă din prima zi acesta a încetat să mai fie o victorie pentru ambele părți", a declarat Zelenski.

Potrivit lui, singura victorie adevărată acum este pur și simplu oprirea războiului pentru a salva vieți omenești, și nu căutarea unei formule la fel de avantajoase pentru ambele părți.

Zelenski a subliniat că Ucraina și SUA se află într-un dialog permanent și continuă negocierile - partea americană, potrivit lui, ia diverse măsuri de sprijin.

Totodată, referindu-se la sancțiuni, președintele Ucrainei a menționat că SUA ar trebui să acționeze mai ferm și mai hotărât pentru a distruge complet capacitatea Rusiei de a purta războiul.

Zelenski a relatat că partea americană a cerut să nu fie dezvăluite în presă detaliile negocierilor, cât timp continuă elaborarea ideilor expuse. În prezent, au loc pregătirile pentru întâlnirea președintelui cu Donald Trump la New York, programată pentru sfârșitul lunii septembrie.