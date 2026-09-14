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14 Septembrie 2026, 10:09
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Zelenski îi cere Radei să-l demită imediat pe Kravcenko: Acest procuror general are o singură cale

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, trebuie să părăsească funcția. Despre acest lucru, el a scris pe rețelele de socializare.

Zelenski îi cere Radei să-l demită imediat pe Kravcenko: Acest procuror general are o singură cale.
Zelenski îi cere Radei să-l demită imediat pe Kravcenko: Acest procuror general are o singură cale.

Președintele a comentat declarația de dimineață a procurorului general Ruslan Kravcenko despre presiunile politice și a declarat că vede pentru acesta o singură ieșire, scrie rbc.ua.

„Acest procuror general are o singură cale: plecarea din funcție. Anume asta i-am și spus", a subliniat Zelenski.

Potrivit lui, Ucraina a văzut toate motivele pentru adoptarea unei astfel de decizii.

„Dacă el consideră că este vorba despre presiuni politice, să le numească astfel. Îi rog pe parlamentari să susțină această demitere fără întârziere", a adăugat Zelenski.

Amintim că astăzi, 14 septembrie, Kravcenko a semnat suspiciunea împotriva directorului Biroului Național Anticorupție, Semen Krivonos, și l-a îndemnat să demisioneze.

Potrivit procurorului general, Krivonos este suspectat de falsificarea unor documente oficiale pentru obținerea unui folos necuvenit în proporții deosebit de mari, precum și de adoptarea fictivă a unui copil, prin care ar fi încercat să creeze temeiuri pentru evitarea răspunderii în instanță.

A doua suspiciune, potrivit acestuia, i-a fost comunicată unei persoane apropiate de șeful Procuraturii Anticorupție Specializate, Aleksandr Klimenko — este vorba despre oferirea unui folos necuvenit judecătorilor Curții Supreme Anticorupție și facilitarea evitării mobilizării.

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