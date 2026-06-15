Zelenski i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7.

Despre aceasta scrie „Adevărul European”, citând declarația lui Zelenski pentru Reuters.

Vorbind la Lavra Pecerska din Kiev, avariată în urma atacului nocturn al Rusiei, președintele ucrainean a afirmat că Statele Unite au fost de acord să-l invite pe Putin la summitul G7, care începe luni în Evian-les-Bains, Franța.

„Am transmis un mesaj privind disponibilitatea de a ne întâlni cu Putin în timpul summitului G7, deoarece acolo vor fi prezenți Trump și Macron, deci europenii plus America. Este o oportunitate bună, cred, o oportunitate foarte bună de a ne întâlni cu toții împreună”, a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Totuși, potrivit lui Zelenski, Moscova nu a răspuns acestei propuneri.

„Europa și Statele Unite au ajuns la un acord, iar Rusia a demonstrat din nou că nu este pregătită să discute”, a spus el.

Un oficial ucrainean a declarat agenției că Zelenski le-a vorbit americanilor și președintelui Franței, Emmanuel Macron, despre propunerea de negocieri la summitul G7.

Ucraina a transmis, de asemenea, invitația direct către colegii ruși, dar nu a primit un răspuns clar, a adăugat oficialul.

Biroul lui Macron nu a răspuns solicitării agenției pentru un comentariu.

Pe 4 iunie, președintele ucrainean a scris o scrisoare șefului Kremlinului, în care a propus o întâlnire bilaterală personală pentru a încheia războiul și a afirmat că Europa și SUA trebuie implicate în negocieri.

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut posibilitatea unei întâlniri bilaterale între liderii Ucrainei și Rusiei.

Între timp, guvernul Kremlinului a spus că a citit scrisoarea deschisă a lui Zelenski și „nu vede sensul unei întâlniri”.