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11 Iunie 2026, 11:00
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Zelenski: Forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei au lovit ținte din Rusia în valoare de 40 miliarde de dolari

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski a declarat cu mândrie că Forțele sistemelor fără pilot ale armatei ucrainene reprezintă un model pentru numeroase armate din lume.

Zelenski: Forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei au lovit ținte din Rusia în valoare de 40 miliarde dolari.
Zelenski: Forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei au lovit ținte din Rusia în valoare de 40 miliarde dolari.

Forțele sistemelor fără pilot ale Armatei Ucrainei au lovit ținte rusești în valoare de aproape 40 de miliarde de dolari în decurs de un an de la înființare. A declarat acest lucru președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, informează rbc.ua.

Potrivit președintelui, sistemele fără pilot au fost create pentru prima dată în lume în Ucraina și sunt dezvoltate la maximum.

„Ucrainenii au demonstrat că, datorită tehnologiei, creativității și curajului nostru, putem schimba războiul – putem atinge obiective care anterior erau fie complet inaccesibile armelor obișnuite, fie extrem de greu de realizat și necesitau cheltuieli uriașe de resurse. Doar în primul an de la înființarea grupării sistemelor fără pilot au fost lovite ținte rusești de diferite niveluri în valoare de aproape 40 de miliarde de dolari”, a spus el, stabilind ziua de 11 iunie drept Ziua Forțelor Sistemelor fără Pilot.

Zelenski a subliniat că este vorba despre diferite tipuri de lovituri, fiecare sporind capacitatea Ucrainei de a salva vieți. De asemenea, șeful statului a afirmat că sistemele fără pilot reprezintă un model pentru armatele multor țări din lume.

Separat, președintele a menționat că așa-numitele „lovituri medii ale Forțelor Sistemelor fără Pilot din ultimele luni au cauzat daune logisticii militare a Federației Ruse pe teritoriile ocupate, ceea ce este accesibil pentru militari și pe viitor”.

„Regiunea de frontieră a Rusiei simte, de asemenea, influența noastră. Inamicul o resimte, iar noi vom continua să o creștem. Vom întări și mai mult sistemele fără pilot. Vă mulțumesc vouă, ostașilor, și tuturor unităților, tuturor componentelor Forțelor noastre de Apărare și Securitate ale Ucrainei, care lovesc împreună și coordonat exact astfel de ținte care sunt necesare”, a subliniat Zelenski.

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