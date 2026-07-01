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bbc.com logobbc
1 Iulie 2026, 11:55
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Zelenski: Forțele Armate ale Ucrainei au lovit o rafinărie din Ufa și un obiectiv al industriei de apărare din Penza

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat că Forțele Armate ale Ucrainei au lovit o rafinărie de petrol din Ufa și un obiectiv strategic al industriei militare ruse din regiunea Penza.

Zelenski: Forțele Armate ale Ucrainei au lovit o rafinărie din Ufa și un obiectiv al industriei de apărare din Penza.
Zelenski: Forțele Armate ale Ucrainei au lovit o rafinărie din Ufa și un obiectiv al industriei de apărare din Penza.

„Pentru a doua oară, răspunsul nostru la tergiversarea războiului de către Rusia a ajuns la rafinăria din Ufa, unul dintre cei mai mari producători ruși de uleiuri lubrifiante. Distanța până la aceasta este de peste 1.300 de kilometri de linia frontului”, a scris Zelenski pe rețelele sociale, transmite bbc.com.

În regiunea Penza, a precizat liderul ucrainean, a fost atacat un obiectiv strategic al industriei militare ruse, care dezvoltă și produce componente pentru armamentul rachetelor. În acest caz, distanța până la țintă de la linia frontului a fost de aproximativ 600 km, a adăugat el.

Anterior, guvernatorul regiunii Pensa, Oleg Melnicenko, a anunțat că dronele ucrainene au atacat Penza. Oficialul a menționat că a ajuns la „un obiectiv unde activează serviciile de intervenție de urgență”, dar nu a precizat despre ce obiectiv este vorba. De asemenea, guvernatorul a comunicat că nu există victime sau răniți.

Canalele de monitorizare ucrainene scriau în același timp că în Penza a fost lovită clădirea Institutului de Cercetare în Măsurători Fizice (NIIFI), care face parte din structura „Roscosmos” și este sancționat de SUA și Ucraina.

Autoritățile din Bașchiria au anunțat miercuri dimineață introducerea regimului de pericol din cauza dronelor. Nu au raportat însă lovituri ale dronelor.

Sursă
bbc.com logobbc
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