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pravda.com.ua logopravda
22 Iulie 2026, 12:36
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Zelenski: Forțele Armate ale Ucrainei au lovit centrele care asigură armata rusă cu componente pentru drone

Președintele Vladimir Zelenski a confirmat loviturile forțelor de apărare ale Ucrainei asupra centrelor logistice din Rusia, implicate în aprovizionarea armatei agresorului, în noaptea de 22 iulie.

Zelenski: Forțele Armate ale Ucrainei au lovit centrele care asigură armata rusă cu componente pentru drone.
Zelenski: Forțele Armate ale Ucrainei au lovit centrele care asigură armata rusă cu componente pentru drone.

Despre aceasta a scris președintele Ucrainei pe rețelele sociale, transmite pravda.com.ua.

„Astăzi a avut loc o lovitură de succes cu sancțiuni la distanță asupra unor ținte importante din regiunile Krasnodar și Stavropol — centre logistice implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone, echipamente de navigație și muniții, precum și distrugerea unei alte baze petroliere.

În apele Mării Negre și Azov au fost lovite un petrolier și patru cargouri ale flotei ruse. Mulțumim tuturor luptătorilor noștri din Forțele de Apărare ale Ucrainei pentru aceste rezultate”, a menționat Zelenski.

Președintele Ucrainei a subliniat că țara continuă să-și recupereze drepturile pe teritoriul statului agresor.

„Pacea este necesară, iar Ucraina a prezentat părții ruse toate propunerile. Trebuie să-i forțăm să treacă la diplomație”, a adăugat Zelenski.

Autoritățile și paginile rusești au raportat că în Krasnodar și Nevinnomîssk, regiunea Stavropol, în urma unui atac cu drone în noaptea de 22 iulie, ard mari centre logistice Wildberries.

Sursă
pravda.com.ua logopravda
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