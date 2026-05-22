22 Mai 2026, 18:09
Zelenski: Forțele Armate ale Ucrainei ating anumite obiective în zona de frontieră a regiunii Sumî
Președintele Ucrainei a discutat în detaliu cu comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrski, despre activitatea de pe front.
Despre aceasta informează rbc.ua , cu referire la Telegram președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski.
„În zona de frontieră a regiunii Sumî atingem anumite obiective. Continuăm să distrugem personalul și tehnica rusă a ocupanților și în alte direcții. În mod special, vreau să mulțumesc pentru precizia operatorilor dronelor noastre. Continuă și acțiunile active, pentru care merită să remarcăm parașutiștii și avioanele de asalt”, a menționat Zelenski.