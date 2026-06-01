Zelenski: Există o fereastră pentru negocieri cu Rusia până la iarnă.

Potrivit acesteia, Ucraina are între 6 și 9 luni pentru a prelua inițiativa pe câmpul de luptă și pentru a-și consolida poziția la negocieri.

Din decembrie 2025, militarii ruși au început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă din cauza pierderilor mari, consideră Zelenski, iar acest lucru a creat o fereastră pentru negocieri între Rusia și Ucraina, scrie svoboda.org.

„Au început să ne atace cu lovituri masive de rachete și, din nou, motivul principal este că încep să piardă pe câmpul de luptă. Într-o lună nu au reușit să ocupe mai multe teritorii decât au pierdut”, a spus Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, Ucraina și Rusia „au timp până iarna” pentru a „găsi o modalitate de a se așeza și a discuta”.

„Dar acest lucru depinde de presiunea asupra lui Putin, de presiunea în societatea sa, și consider că aceasta crește, de presiunea sancțiunilor: să nu fie ridicate, ci să fie impuse altele noi”, a subliniat Zelenski.

Vorbind despre participarea țărilor europene în procesul de negocieri, Zelenski a sugerat că ar putea fi implicat un „trio” – Marea Britanie, Franța și Germania. El nu a exclus nici participarea altor țări, menționând că decizia trebuie luată de Ucraina împreună cu Europa.