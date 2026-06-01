theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
svoboda.org logosvoboda
1 Iunie 2026, 10:36
2
Copiază linkul
Link copiat

Zelenski: Există o fereastră pentru negocieri cu Rusia până la iarnă

Președintele Ucrainei a fost de acord cu afirmația comandantului Corpului III al armatei ucrainene, Andrei Bilețki.

Zelenski: Există o fereastră pentru negocieri cu Rusia până la iarnă.
Zelenski: Există o fereastră pentru negocieri cu Rusia până la iarnă.

Potrivit acesteia, Ucraina are între 6 și 9 luni pentru a prelua inițiativa pe câmpul de luptă și pentru a-și consolida poziția la negocieri.

Din decembrie 2025, militarii ruși au început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă din cauza pierderilor mari, consideră Zelenski, iar acest lucru a creat o fereastră pentru negocieri între Rusia și Ucraina, scrie svoboda.org.

„Au început să ne atace cu lovituri masive de rachete și, din nou, motivul principal este că încep să piardă pe câmpul de luptă. Într-o lună nu au reușit să ocupe mai multe teritorii decât au pierdut”, a spus Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, Ucraina și Rusia „au timp până iarna” pentru a „găsi o modalitate de a se așeza și a discuta”.

„Dar acest lucru depinde de presiunea asupra lui Putin, de presiunea în societatea sa, și consider că aceasta crește, de presiunea sancțiunilor: să nu fie ridicate, ci să fie impuse altele noi”, a subliniat Zelenski.

Vorbind despre participarea țărilor europene în procesul de negocieri, Zelenski a sugerat că ar putea fi implicat un „trio” – Marea Britanie, Franța și Germania. El nu a exclus nici participarea altor țări, menționând că decizia trebuie luată de Ucraina împreună cu Europa.

Sursă
svoboda.org logosvoboda
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici