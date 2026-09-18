Zelenski: Există deja interceptoare care doboară drenele Shahed cu propulsie reactivă.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat doborârea unei drone Shahed propulsante cu reacție de către un interceptor dezvoltat în Ucraina.

El a relatat că a avut loc raportul comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi. Este important că există încă un rezultat pozitiv al testărilor interceptorilor împotriva dronelor Shahed cu propulsie reactivă: a avut loc o doborâre, scrie pravda.com.ua.

„Le mulțumesc tuturor dezvoltatorilor și militarilor noștri. Vom extinde capacitățile. Pas cu pas găsim răspunsuri la amenințările rusești și ne creăm propriile mijloace ucrainene de presiune asupra inamicului. Pregătim noi operațiuni active și cu rază lungă de acțiune", a menționat Zelenski.

În ultimele câteva luni, Rusia a început să mizeze, în timpul atacurilor asupra Ucrainei, pe drone cu propulsie reactivă, care sunt mult mai rapide decât dronele Shahed obișnuite.

În august, numărul de drone Shahed cu propulsie reactivă cu care Rusia atacă Ucraina a crescut cu cel puțin 67% — de la circa 1.500 la peste 2.500.

Pe 30 august, ministrul Apărării, Evgheni Hmara, a declarat că Ucraina are deja patru potențiali interceptori capabili să doboare Shahed cu propulsie reactivă. Aceștia au trecut testele de teren.