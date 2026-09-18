theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
pravda.com.ua logopravda
18 Septembrie 2026, 08:35
6 585
Copiază linkul
Link copiat

Zelenski: Există deja interceptoare care doboară drenele Shahed cu propulsie reactivă

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat doborârea unei drone Shahed propulsante cu reacție de către un interceptor dezvoltat în Ucraina.

Zelenski: Există deja interceptoare care doboară drenele Shahed cu propulsie reactivă.
Zelenski: Există deja interceptoare care doboară drenele Shahed cu propulsie reactivă.

El a relatat că a avut loc raportul comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi. Este important că există încă un rezultat pozitiv al testărilor interceptorilor împotriva dronelor Shahed cu propulsie reactivă: a avut loc o doborâre, scrie pravda.com.ua.

„Le mulțumesc tuturor dezvoltatorilor și militarilor noștri. Vom extinde capacitățile. Pas cu pas găsim răspunsuri la amenințările rusești și ne creăm propriile mijloace ucrainene de presiune asupra inamicului. Pregătim noi operațiuni active și cu rază lungă de acțiune", a menționat Zelenski.

În ultimele câteva luni, Rusia a început să mizeze, în timpul atacurilor asupra Ucrainei, pe drone cu propulsie reactivă, care sunt mult mai rapide decât dronele Shahed obișnuite.

În august, numărul de drone Shahed cu propulsie reactivă cu care Rusia atacă Ucraina a crescut cu cel puțin 67% — de la circa 1.500 la peste 2.500.

Pe 30 august, ministrul Apărării, Evgheni Hmara, a declarat că Ucraina are deja patru potențiali interceptori capabili să doboare Shahed cu propulsie reactivă. Aceștia au trecut testele de teren.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
pravda.com.ua logopravda
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici