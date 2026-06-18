Zelenski: Este timpul să încheiem războiul, iar Federația Rusă trebuie să facă pașii necesari în diplomație/

În noaptea de 18 iunie, dronele ucrainene au lovit pentru a doua oară în decurs de o săptămână o rafinărie de petrol din Moscova, precum și au atacat obiective din regiunea Rostov și din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei.

Despre aceasta a anunțat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, comentând atacurile asupra Federației Ruse, informează unian.net.

„În noaptea aceasta, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au ajuns din nou în regiunea Moscovei: pentru a doua oară în această săptămână a fost lovită rafinăria de petrol din Moscova. De asemenea, au fost lovite ținte în regiunea Rostov și pe teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Un răspuns pe deplin justificat la loviturile rusești asupra orașelor și comunităților noastre, mașina militară rusă”, a scris Zelenski.

El a mulțumit „tuturor celor implicați pentru loviturile precise asupra țintelor rusești”.

„În ultimele zile, toți partenerii noștri au remarcat precizia și eficiența loviturilor noastre de mijloc și a sancțiunilor cu rază lungă de acțiune. Este timpul să încheiem acest război, iar Rusia trebuie să facă pașii necesari în diplomație”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Amintim că, în această dimineață, drone ucrainene au străpuns apărarea antiaeriană de deasupra Moscovei și au lovit rafinăria de petrol din Moscova, situată în Kapotna. În urma atacului, la rafinărie au izbucnit incendii de proporții.