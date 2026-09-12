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24tv.ua logo24tv
12 Septembrie 2026, 15:03
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Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin la summitul „Grupului celor douăzeci" din SUA

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că țara sa se află într-o poziție puternică pentru negocieri.

Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin la summitul „Grupului celor douăzeci" din SUA.
Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin la summitul „Grupului celor douăzeci" din SUA.

De asemenea, el a propus să se întâlnească cu Vladimir Putin la Miami, unde în decembrie va avea loc summitul liderilor țărilor din „Grupul celor 20", scrie 24tv.ua.

El a declarat acest lucru într-un interviu pentru publicația DW, subliniind importanța contactului personal pentru luarea deciziilor-cheie.

„Trebuie să fim acolo. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm o decizie", a declarat Zelenski.

Zelenski a adăugat că ceea ce intenționează să-i spună lui Putin are mai puțină importanță decât rezultatul.

„Nu este vorba despre cuvinte. Nu contează ce îi voi spune sau ce vrea el să-mi spună. Contează rezultatele. Asta e tot", a subliniat el.

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