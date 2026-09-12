Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin la summitul „Grupului celor douăzeci" din SUA.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că țara sa se află într-o poziție puternică pentru negocieri.

De asemenea, el a propus să se întâlnească cu Vladimir Putin la Miami, unde în decembrie va avea loc summitul liderilor țărilor din „Grupul celor 20", scrie 24tv.ua.

El a declarat acest lucru într-un interviu pentru publicația DW, subliniind importanța contactului personal pentru luarea deciziilor-cheie.

„Trebuie să fim acolo. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm o decizie", a declarat Zelenski.

Zelenski a adăugat că ceea ce intenționează să-i spună lui Putin are mai puțină importanță decât rezultatul.

„Nu este vorba despre cuvinte. Nu contează ce îi voi spune sau ce vrea el să-mi spună. Contează rezultatele. Asta e tot", a subliniat el.