Zelenski: Emiratele Arabe Unite vor ajuta ca Rusia să fie contracarată în Marea Neagră.

Președintele Ucrainei a menționat că Kievul a ajutat, în primăvară, Emiratele să se opună Teheranului.

Președintele Vladimir Zelenski a anunțat că Emiratele Arabe Unite vor ajuta Ucraina să-și consolideze securitatea în Marea Neagră, în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra navelor. Despre aceasta, șeful statului a declarat după discuția cu liderul Emiratelor, Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Despre aceasta informează rbc.ua, cu trimitere la mesajul video de seară al președintelui Ucrainei.

Zelenski a reamintit cum, în primăvară, Ucraina a ajutat țările din Golful Persic în confruntarea cu Iranul, astfel încât sprijinul Emiratelor Arabe Unite în Marea Neagră reprezintă un pas direct proporțional.

„În acest an, ucrainenii au susținut semnificativ securitatea partenerilor noștri din Golf. Acum am discutat despre cum pot ajuta Emiratele în Europa, în regiunea Mării Negre. Acest lucru ține de securitatea alimentară, de securitatea rutelor maritime", a declarat șeful statului.

Totodată, Zelenski a mulțumit încă o dată lui Muhammad bin Zayed Al Nahyan pentru implicarea Emiratelor Arabe Unite în operațiunile de schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina și pentru atenția acordată aspectelor umanitare ale războiului.

În ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei, în primăvară Kievul a împărtășit cu țările din Golful Persic, în special cu Emiratele Arabe Unite, experiența de contracarare a așa-numitelor „Șahd" iraniene, trimițând instructorii săi în regiune.

De asemenea, Ucraina a oferit partenerilor din golf expertiză pentru protecția infrastructurii critice și a obiectivelor civile, iar specialiștii noștri au lucrat în regiune pentru a ajuta la protejarea vieții și la consolidarea sistemelor de securitate în contextul loviturilor Iranului.