Acest lucru este confirmat de datele resursei specializate FlightAware, scrie „Europa Liberă”.

Potrivit datelor de urmărire a zborurilor, avionul lui Zelenski a sosit din Iași la Chișinău în dimineața zilei de duminică, 7 iunie.

Peste puțin timp, acest avion a aterizat pe aeroportul din Londra.

De asemenea, istoricul zborurilor dovedește că Zelenski a folosit în mod regulat aeroportul din Iași pentru vizitele externe.

În anii precedenți, aeroportul din Iași (Iașenka) a fost aeroportul de bază principal pentru primul avion, de unde de obicei începeau și se încheiau călătoriile internaționale ale șefului statului și ale altor delegații care foloseau acest avion.

Până acum nu se știe care este motivul schimbării locului de decolare a avionului cu Zelenski. Totuși, aceasta a avut loc pe fundalul unei noi tensiuni în relațiile dintre Polonia și Ucraina din cauza redenumirii unei unități a Forțelor Speciale în cinstea eroilor UPA.

Reamintim că președintele Poloniei, Karol Nawrocki, va solicita retragerea celei mai înalte distincții a țării – Ordinul Vulturului Alb – lui Vladimir Zelenski, din cauza deciziei acestuia de a atribui unității Forțelor Speciale denumirea „Eroii UPA”.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a subliniat că înrăutățirea relațiilor dintre Ucraina și Polonia nu aduce beneficii nici ucrainenilor, nici polonezilor.