Zelenski: Dorim ca Europa să participe la negocierile cu Rusia.

Ucraina încearcă să reînvie formatul diplomatic european E3, cu participarea Marii Britanii, Franței și Germaniei, pentru desfășurarea negocierilor de pace, transmite rbc.ua.

Potrivit unor surse diplomatice, partea ucraineană nu mai consideră SUA un mediator eficient în negocieri. Din acest motiv, președintele ucrainean Vladimir Zelenski „vede potențial” în restabilirea formatului E3.

Cu această propunere, șeful statului a apelat deja la omologul său francez Emmanuel Macron în timpul unei convorbiri telefonice de săptămâna trecută, exprimând dorința de a „da un conținut suplimentar” acestui format.

O sursă din cadrul E3 a confirmat că au loc discuții, însă nu există încă înțelegeri concrete privind contacte directe cu Rusia.

Potrivit surselor, autoritățile ucrainene doresc ca negociatorii europeni să transmită Kremlinului ideea că negocierile de pace sunt în interesul Rusiei însăși. În special, se menționează că „Ucraina ar putea strica rușilor sezonul sărbătorilor”.

Se mai estimează că împiedicarea călătoriilor cetățenilor ruși și scăderea încrederii în liderul rus în interiorul țării ar putea deveni o modalitate eficientă de a-l determina pe Vladimir Putin să se așeze voluntar la masa negocierilor.

Formatul E3 este un mecanism diplomatic informal de cooperare între Franța, Germania și Marea Britanie.

Acesta a fost creat în 2003 pentru negocieri cu Iranul privind programul său nuclear. La acel moment, „trioul european” a acționat ca principal mediator între Teheran, SUA și Consiliul de Securitate al ONU.

În prezent, formatul este utilizat mai larg, în special pentru coordonarea pozițiilor comune privind sancțiunile, securitatea și situația din Orientul Mijlociu.