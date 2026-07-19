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pravda.com.ua logopravda
19 Iulie 2026, 10:25
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Zelenski: Doar în acest an Ucraina a propus de zeci de ori Rusiei să înceteze războiul

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Ucraina a propus de zeci de ori în 2023 Rusiei să înceteze războiul, însă aceasta refuză.

Zelenski: Doar în acest an Ucraina a propus de zeci de ori Rusiei să înceteze războiul.
Zelenski: Doar în acest an Ucraina a propus de zeci de ori Rusiei să înceteze războiul.

Despre acest lucru scrie pravda.com.ua.

„Rusia are de mult timp posibilitatea să treacă la diplomație și să-și înceteze agresiunea, iar refuzul conducerii ruse și dorința sa de a lupta sunt motivul pentru care războiul continuă.

Doar în acest an am făcut deja zeci de apeluri către Rusia cu propuneri de a opri acest război – ca răspuns am primit doar refuzuri", a declarat președintele Ucrainei.

Zelenski a mai spus că „partenerii încearcă să ajute la organizarea unei întâlniri a liderilor – atât America, cât și Turcia, și alți europeni, și țările arabe".

„Putin nu are dorința de a încheia războiul", a adăugat el.

Sursă
pravda.com.ua logopravda
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