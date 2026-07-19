Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Ucraina a propus de zeci de ori în 2023 Rusiei să înceteze războiul, însă aceasta refuză.

Despre acest lucru scrie pravda.com.ua.

„Rusia are de mult timp posibilitatea să treacă la diplomație și să-și înceteze agresiunea, iar refuzul conducerii ruse și dorința sa de a lupta sunt motivul pentru care războiul continuă.

Doar în acest an am făcut deja zeci de apeluri către Rusia cu propuneri de a opri acest război – ca răspuns am primit doar refuzuri", a declarat președintele Ucrainei.

Zelenski a mai spus că „partenerii încearcă să ajute la organizarea unei întâlniri a liderilor – atât America, cât și Turcia, și alți europeni, și țările arabe".

„Putin nu are dorința de a încheia războiul", a adăugat el.