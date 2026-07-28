Zelenski, despre revenirea Crimeei: Păcat că nu este pe agenda zilei.

Jurnaliștii l-au întrebat direct pe președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, dacă Crimeea poate fi un subiect în negocierile cu Rusia.

„Păcat că nu există. Sau încă nu există. Vom vedea. Cel mai important pentru noi este pământul, care este esențial. Este teritoriul nostru, este istoria noastră. Este despre casele noastre", a spus Zelenski ca răspuns la această întrebare, relatează RBC-Ucraina, citând un interviu al președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, pentru Fox News.

Zelenski la Washington

Reamintim că președintele Ucrainei a sosit în SUA și s-a întâlnit cu președintele Donald Trump. Liderii au discutat despre licența pentru producția rachetelor interceptoare Patriot în Ucraina și despre procesul de pace.

În săptămânile următoare, în Kiev ar putea veni reprezentanți speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Tema principală a vizitei lor este soluționarea diplomatică a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Sancțiunile trebuie să-l aducă pe Putin la masa negocierilor

În aceeași noapte, Zelenski s-a întâlnit cu senatori americani, care au susținut decizia procedurală privind sancțiunile împotriva Rusiei. Așa-numitul pachet de "sancțiuni infernale" este cunoscut și ca proiectul de lege Graham.

Documentul a fost deja susținut de 86 de senatori, iar 12 au votat împotrivă.

Senatorul democrat Richard Blumenthal a declarat că sancțiunile reprezintă un semnal pentru șeful Kremlinului, Vladimir Putin, privind poziția înfrântă a Rusiei în război.

În continuare, proiectul de lege trebuie să fie examinat de Camera Reprezentanților a SUA, care se va reuni în septembrie, după vacanță.