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unian.net logounian
10 Iunie 2026, 14:28
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Zelenski, despre atacul ucrainean asupra uzinei din Ceboksarî: Aplicăm „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”

Președintele Ucrainei a anunțat, de asemenea, despre lovitura asupra rafinăriei rusești „Kuibîșev” din regiunea Samara.

Zelenski, despre atacul ucrainean asupra uzinei din Ceboksarî: Aplicăm „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”.
Zelenski, despre atacul ucrainean asupra uzinei din Ceboksarî: Aplicăm „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”.

Noaptea trecută, dronele ucrainene FP-5 Flamingo au lovit o uzină militară din Ceboksarî, care aprovizionează armata Federației Ruse cu componente pentru drone și rachete. Despre aceasta a anunțat pe canalul de Telegram președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, transmite unian.net.

El a declarat că Ucraina continuă să aplice „sancțiunile ucrainene cu rază lungă de acțiune” împotriva obiectivelor militare rusești și a sectorului petrolier.

Potrivit președintelui Ucrainei, în noaptea precedentă a fost lovită și rafinăria de petrol „Kuibîșev” din regiunea Samara.

„Distanța de la linia frontului este de peste 900 de kilometri”, a adăugat Zelenski.

De asemenea, el a menționat că au fost lovite două obiective din infrastructura petrolieră din regiunea Vladimir, la o distanță de 700 de kilometri.

Mai multe regiuni din Rusia au fost în noaptea de 9 spre 10 iunie sub atacurile dronelor și rachetelor ucrainene, fiind lovite ținte importante.

Locuitorii regiunii Samara au raportat numeroase explozii, după care deasupra orașului s-a ridicat un nor de fum. În urma atacului, a fost lovită și este în flăcări rafinăria Kuibîșev din Samara – una dintre cele mai mari rafinării din regiune. Aceasta produce peste 30 de tipuri de produse petroliere și are o capacitate de aproximativ 7 milioane de tone pe an. Nu este pentru prima dată când acest obiectiv este lovit.

De asemenea, în dimineața zilei de 10 iunie, în Ceboksarî (Republica Ciuvașia) a fost atacată uzina militară „VNIIR-Progress”, unde a izbucnit un incendiu. La această fabrică se fabrică acționări electromecanice, sisteme hidraulice și blocuri de control pentru tehnica grea de luptă – de la obuziere autopropulsate până la complexe rachete „Iskander”. Tot aici este fabricat și unul dintre elementele-cheie ale protecției ruse împotriva sistemelor ucrainene de război electronic – antenele „Kometa”, care asigură funcționarea sistemelor GLONASS/GPS și sunt protejate împotriva bruiajului semnalului. Astfel de module sunt utilizate în rachetele operativ-tactice Iskander-M, rachetele de croazieră Kalibr, H-101 și H-69, bombele aeriene ghidate cu modul de planare (UMPK), dronele Orlan-10 și Lancet, precum și în noile drone de tip Shahed.

Sursă
unian.net logounian
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