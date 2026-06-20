Zelenski: Dacă Lukașenko nu va elimina releele pentru ghidarea dronelor, o vom face noi.

Zelenski i-a cerut lui Lukașenko să elimine de la granița cu Ucraina releele folosite pentru ghidarea atacurilor dronelor rusești și a amenințat: „Dacă nu o va face el, o vom face noi”.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a privit cu scepticism declarațiile lui Aleksandr Lukașenko potrivit cărora nu dorește să fie implicat în războiul ruso-ucrainean. Rusia, consideră Zelenski, va continua să împingă Belarusul să participe la război, însă acesta „înțelege că Ucraina va răspunde”, transmite meduza.io.

Liderul Ucrainei a subliniat că pe teritoriul Belarusului, de-a lungul granițelor cu Ucraina, „se află echipament care corectează focul asupra populației ucrainene”. „Acolo sunt relee pe turnurile corespunzătoare. Poate el să le demonteze? La ce folos cuvintele că nu vrea să fie în război? Să demonteze acest echipament, să-l oprească”, a declarat președintele Ucrainei.

Potrivit acestuia, lui Lukașenko îi va ajunge o săptămână pentru a îndepărta aceste relee. „Dacă nu o va face el, o vom face noi”, a amenințat Zelenski.

Lukașenko a declarat anterior, în iunie, într-un interviu pentru canalul Al Arabiya, că este inacceptabil ca Belarusul să se implice în războiul ruso-ucrainean. Potrivit lui, atât el, cât și Putin consideră că acest lucru aduce mai mult rău decât bine. Lukașenko a recunoscut că Belarusul este „foarte vulnerabil” la loviturile ucrainene și a asigurat că Kievul „nu are absolut nimic” de ce să se teamă din partea Minskului.

Vladimir Zelenski afirmă din aprilie că activitatea militară în Belarus a crescut, iar Rusia ar putea încerca să implice această țară în război. La rândul său, Aleksandr Lukașenko susține că nu dorește război. Totuși, acum câțiva ani, el declara că este pregătit să intre în război dacă Ucraina va ataca Belarusul.