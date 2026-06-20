theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
meduza.io logomeduza
20 Iunie 2026, 09:02
8 468
Copiază linkul
Link copiat

Zelenski: Dacă Lukașenko nu va elimina releele pentru ghidarea dronelor, o vom face noi

Zelenski i-a cerut lui Lukașenko să elimine de la granița cu Ucraina releele folosite pentru ghidarea atacurilor dronelor rusești și a amenințat: „Dacă nu o va face el, o vom face noi”.

Zelenski: Dacă Lukașenko nu va elimina releele pentru ghidarea dronelor, o vom face noi.
Zelenski: Dacă Lukașenko nu va elimina releele pentru ghidarea dronelor, o vom face noi.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a privit cu scepticism declarațiile lui Aleksandr Lukașenko potrivit cărora nu dorește să fie implicat în războiul ruso-ucrainean. Rusia, consideră Zelenski, va continua să împingă Belarusul să participe la război, însă acesta „înțelege că Ucraina va răspunde”, transmite meduza.io.

Liderul Ucrainei a subliniat că pe teritoriul Belarusului, de-a lungul granițelor cu Ucraina, „se află echipament care corectează focul asupra populației ucrainene”. „Acolo sunt relee pe turnurile corespunzătoare. Poate el să le demonteze? La ce folos cuvintele că nu vrea să fie în război? Să demonteze acest echipament, să-l oprească”, a declarat președintele Ucrainei.

Potrivit acestuia, lui Lukașenko îi va ajunge o săptămână pentru a îndepărta aceste relee. „Dacă nu o va face el, o vom face noi”, a amenințat Zelenski.

Lukașenko a declarat anterior, în iunie, într-un interviu pentru canalul Al Arabiya, că este inacceptabil ca Belarusul să se implice în războiul ruso-ucrainean. Potrivit lui, atât el, cât și Putin consideră că acest lucru aduce mai mult rău decât bine. Lukașenko a recunoscut că Belarusul este „foarte vulnerabil” la loviturile ucrainene și a asigurat că Kievul „nu are absolut nimic” de ce să se teamă din partea Minskului.

Vladimir Zelenski afirmă din aprilie că activitatea militară în Belarus a crescut, iar Rusia ar putea încerca să implice această țară în război. La rândul său, Aleksandr Lukașenko susține că nu dorește război. Totuși, acum câțiva ani, el declara că este pregătit să intre în război dacă Ucraina va ataca Belarusul.

Sursă
meduza.io logomeduza
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici