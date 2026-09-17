Zelenski: China nu are o poziție neutră în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

El a avertizat, de asemenea, asupra posibilelor consecințe ale cooperării dintre Moscova și Phenian pentru securitatea Asiei de Est.

Despre acest lucru relatează rbc.ua cu referire la publicația NHK.

Potrivit lui Zelenski, Beijingul ar putea juca un rol mai activ în încetarea războiului. El a menționat că nu este vorba doar despre livrări de arme, ci, înainte de toate, despre poziția politică și disponibilitatea de a influența situația.

"Este regretabil că China nu este de partea noastră în acest război, din punct de vedere politic, chiar dacă nu este vorba despre arme. Este vorba despre voință politică și este regretabil, deoarece liderii puternici, inclusiv China, pot începe și opri imediat acest război", a declarat Zelenski.

Zelenski a adăugat că, în opinia sa, China adoptă o poziție care este "puțin mai mult de partea Rusiei".

Separat, președintele ucrainean s-a pronunțat asupra cooperării militare dintre Rusia și Coreea de Nord. El a declarat că Phenianul a trimis zeci de mii de militari pentru a participa la acțiuni de luptă.

"Aceasta este o mare problemă, deoarece pentru Coreea de Nord trimiterea de oameni nu a necesitat cheltuieli mari, iar ei încep să-și însușească metode moderne de purtare a războiului, pe care le pot aplica deja astăzi", a declarat președintele ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, Rusia le-a permis de facto militarilor nord-coreeni să obțină experiență de luptă "fără pierderi mari". El consideră că acest lucru creează riscuri suplimentare pentru securitatea Asiei de Est.

Zelenski a mai declarat că nu a văzut rachete chinezești, însă a remarcat prezența unor componente chinezești în rachete și drone. Totodată, el a abordat din nou problema poziției diplomatice a Beijingului.

Președintele Ucrainei și-a exprimat, de asemenea, interesul pentru dezvoltarea cooperării în domeniul apărării cu Japonia. În special, este vorba despre activități comune în domeniul securității cibernetice și al tehnologiilor fără pilot.