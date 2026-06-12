Zelenski avertizează asupra unui atac masiv pregătit împotriva Ucrainei și a utilizării rachetei Oreșnik.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a îndemnat cetățenii să fie deosebit de atenți la semnalele de alarmă aeriană. Despre aceasta a anunțat șeful statului în mesajul său din 12 mai, transmite tsn.ua.

„Neapărat în fiecare zi, și astăzi, și în zilele următoare, vă rugăm să acordați atenție alarmelor aeriene”, a subliniat el.

„Înțelegem cu cine avem de-a face și pe ce mizează Rusia. În locul păcii, ei aleg rachetele. Nu au alte atuuri. Trebuie să ne bazăm pe propria forță și pe vigilența noastră. Aveți grijă de viețile voastre!”, a adăugat Vladimir Zelenski.

Anterior, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat despre o amenințare crescută pe parcursul zilei. Conform informațiilor disponibile, trupele rusești ar putea lansa o rachetă balistică cu rază medie de acțiune „Oreșnik”.

„Pe parcursul zilei există o probabilitate ridicată ca inamicul să folosească o rachetă balistică cu rază medie de acțiune de la poligonul „Kapustin Iar”. Nu ignorați semnalele de alarmă aeriană!”, au subliniat Forțele Aeriene ale Ucrainei.