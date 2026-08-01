Zelenski: Avem informații despre planurile Rusiei de a continua atacurile asupra Ucrainei și navelor.

Președintele Ucrainei a declarat că, la ședința de comandament, au fost audiate informații ale serviciilor de informații privind intenția Rusiei de a ataca navele ucrainene.

Se pregătește un răspuns, totodată au discutat implementarea planului de sancțiuni pentru lovituri la distanță împotriva Rusiei, scrie unn.ua.

„Au fost prezentate informații de la serviciile de informații despre intențiile rusești de a continua loviturile asupra Ucrainei, asupra navelor noastre. Pregătim un răspuns. Am actualizat astăzi lista solicitărilor de la Forțele de Apărare ale Ucrainei privind necesarul de aprovizionare de la partenerii noștri – voi discuta în acest sens cu liderii", a declarat Zelenski.

În plus, potrivit acestuia, Statul major a discutat despre implementarea planului ucrainean de sancțiuni pentru lovituri la distanță împotriva Rusiei pentru război.

„Îndeplinirea este suficient de ritmică – obiectivele sunt atinse", - a rezumat Zelenski.