theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unn
1 August 2026, 09:25
33
Copiază linkul
Link copiat

Zelenski: Avem informații despre planurile Rusiei de a continua atacurile asupra Ucrainei și navelor

Președintele Ucrainei a declarat că, la ședința de comandament, au fost audiate informații ale serviciilor de informații privind intenția Rusiei de a ataca navele ucrainene.

Zelenski: Avem informații despre planurile Rusiei de a continua atacurile asupra Ucrainei și navelor.
Zelenski: Avem informații despre planurile Rusiei de a continua atacurile asupra Ucrainei și navelor.

Se pregătește un răspuns, totodată au discutat implementarea planului de sancțiuni pentru lovituri la distanță împotriva Rusiei, scrie unn.ua.

„Au fost prezentate informații de la serviciile de informații despre intențiile rusești de a continua loviturile asupra Ucrainei, asupra navelor noastre. Pregătim un răspuns. Am actualizat astăzi lista solicitărilor de la Forțele de Apărare ale Ucrainei privind necesarul de aprovizionare de la partenerii noștri – voi discuta în acest sens cu liderii", a declarat Zelenski.

În plus, potrivit acestuia, Statul major a discutat despre implementarea planului ucrainean de sancțiuni pentru lovituri la distanță împotriva Rusiei pentru război.

„Îndeplinirea este suficient de ritmică – obiectivele sunt atinse", - a rezumat Zelenski.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
unn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici