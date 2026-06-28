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bbc.com logobbc
28 Iunie 2026, 13:45
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Zelenski: Au fost lovite rafinării de petrol în regiunile Krasnodar și Iaroslavl din Rusia

Vladimir Zelenski a confirmat loviturile asupra rafinăriilor din două regiuni ale Rusiei.

Zelenski: Au fost lovite rafinării de petrol în regiunile Krasnodar și Iaroslavl din Rusia.
Zelenski: Au fost lovite rafinării de petrol în regiunile Krasnodar și Iaroslavl din Rusia.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat lovituri asupra rafinăriilor de petrol din regiunea Krasnodar și regiunea Iaroslavl, transmite bbc.com.

„A fost lovită rafinăria de petrol „Slavianski” din regiunea Krasnodar, la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului. De asemenea, am lovit o rafinărie din regiunea Iaroslavl, care se află la aproximativ 700 de kilometri de granița noastră”, a scris el pe canalul său de Telegram.

Despre atacul asupra rafinăriei din Slaviansk-na-Kubani a anunțat anterior sediul operațional local. Guvernatorul regiunii Iaroslavl a informat despre închiderea drumurilor în apropierea rafinăriei, dar nu a menționat atacul asupra uzinei.

Sursă
bbc.com logobbc
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