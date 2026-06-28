Vladimir Zelenski a confirmat loviturile asupra rafinăriilor din două regiuni ale Rusiei.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat lovituri asupra rafinăriilor de petrol din regiunea Krasnodar și regiunea Iaroslavl, transmite bbc.com.

„A fost lovită rafinăria de petrol „Slavianski” din regiunea Krasnodar, la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului. De asemenea, am lovit o rafinărie din regiunea Iaroslavl, care se află la aproximativ 700 de kilometri de granița noastră”, a scris el pe canalul său de Telegram.

Despre atacul asupra rafinăriei din Slaviansk-na-Kubani a anunțat anterior sediul operațional local. Guvernatorul regiunii Iaroslavl a informat despre închiderea drumurilor în apropierea rafinăriei, dar nu a menționat atacul asupra uzinei.