Zelenski: Am lansat propriul meu „Oreșnik” împotriva Bila Țerkva. Chiar sunt inadecvați.

Potrivit acestuia, Rusia a folosit în timpul atacului 90 de rachete, dintre care 36 balistice, și 600 de drone, transmite meduza.io.

„Putin nici măcar nu poate rosti corect cuvântul „ura”. El bâlbâie, încă își învinge cu rachetele clădirile rezidențiale. Trei rachete rusești împotriva unui obiectiv de alimentare cu apă, a ars o piață, a avariat zeci de case, câteva școli obișnuite. Și-a lansat Oreșnik-ul împotriva Bila Țerkvai. Sunt cu adevărat inadecvați”, a remarcat Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, este important ca toate acestea să „nu rămână fără consecințe” pentru Rusia.

„Astăzi, fiecare din lume care nu va tăcea, care va ajuta Ucraina, este un apărător al vieții”, a adăugat el.

În noaptea de 24 mai, Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei folosind „Oreșnik”. Direcția principală a loviturilor a fost Kievul. Conform ultimelor date, acolo au murit două persoane, iar peste 50 au fost rănite. Forțele Armate ale Ucrainei au declarat că Oreșnik a lovit în zona Bila Țerkva, aproximativ la 80 de kilometri sud de Kiev.

Acesta este al treilea caz de utilizare a Oreșnik-ului de către Rusia. Prima dată a fost folosit în noiembrie 2024 pentru a lovi uzina „Yuzhmash” din Dnipro, a doua oară în ianuarie 2026 pentru un atac în regiunea Lviv. Pe 22 mai, Vladimir Putin a comentat lovitura Forțelor Armate ale Ucrainei asupra colegiului din Starobilsk, regiunea Lugansk, și a cerut Ministerului Apărării al Rusiei să pregătească un răspuns.