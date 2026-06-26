Zelenski: Am aprobat „operațiunea de influență de 40 de zile” asupra Rusiei.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a aprobat pentru Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) o „operațiune de influență de 40 de zile” asupra Rusiei, cu scopul de a obține încetarea războiului.

Despre aceasta a anunțat pe canalul său de Telegram după întâlnirea cu șeful serviciului special Evgheni Hmara, transmite meduza.io.

El a declarat că a primit un raport de la Hmara „despre planul nostru de sancțiuni pe termen lung, sancțiuni pe termen mediu și rezultatele Centrului de operațiuni speciale „Alfa” pe front”. Potrivit lui Zelenski, SBU are „cele mai bune performanțe în apărarea pozițiilor Ucrainei pe front datorită utilizării dronelor de diferite tipuri”.

Alte detalii nu a oferit.

Serviciul de Securitate al Ucrainei participă la loviturile cu drone asupra teritoriului Rusiei.

În Rusia, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, a început o criză a combustibilului. Aceasta afectează tot mai multe regiuni – în peste 20 dintre ele au fost impuse restricții guvernamentale la vânzarea benzinei.