Zelenski a propus să transfere banii lui Abramovici din vânzarea lui Chelsea către apărarea aeriană a Ucrainei.

Potrivit lui Zelenski, aceste fonduri ar putea finanța sistemele antirachetă pentru a respinge rachetele rusești, pe care Rusia le lansează în special asupra sectorului energetic ucrainean, scrie focus.ua, citând theguardian.com.

După întâlnirea oficială de la Londra, președintele a acordat un interviu publicației. În cadrul acestuia, a dezvăluit că i-a propus lui Starmer să direcționeze o parte din fondurile obținute din vânzarea „Chelsea” pentru achiziționarea de armament antibalistic prin programul PURL.

„Sunt foarte scumpe și, desigur, acești bani pot ajuta, iar acest lucru este corect între noi. Rusia a început acest război. De ce să nu folosim banii rușilor?”, a spus Vladimir Zelenski.

De asemenea, a glumit că atunci când Abramovici a venit la o întâlnire cu el la Kiev, nu a adus acești bani cu el.

„El nu a adus acești bani. Am spus: „Avem nevoie de banii voștri””, și-a amintit Zelenski.

Publicația scrie că oficialii se pregătesc pentru un posibil proces, deoarece miliardarul rus nu a transferat fondurile în termenul stabilit, în contextul disputelor privind modul în care aceste fonduri vor fi folosite în cele din urmă.

Ca răspuns la propunerea șefului Ucrainei, Starmer l-a asigurat pe Zelenski că face tot posibilul. Totuși, situația privind sistemele antirachetă este în prezent destul de complicată.

„Prim-ministrul mi-a spus că face tot ce poate, iar eu știu că echipele noastre diplomatice discută această problemă și, desigur, este un moment dificil. Avem nevoie de o securitate mai mare și încercăm să achiziționăm rachete antirachetă din SUA prin programul PURL”, a declarat Zelenski jurnaliștilor.