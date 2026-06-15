Informații despre zborul planificat sunt disponibile pe platforma aeriană Airnavradar, transmite eurointegration.com.ua.

Conform informațiilor despre zborurile planificate, avionul cu care președintele Vladimir Zelenski și întreaga delegație ucraineană se vor deplasa la summitul G7 va decola seara, pe 15 iunie, din Chișinău spre Geneva, Elveția.

Geneva este cel mai apropiat aeroport mare de orașul francez Évian, situat pe Lacul Geneva, unde va avea loc summitul „Grupului celor șapte”.

Acesta este deja al doilea caz recent când președintele Ucrainei pleacă de pe aeroportul din Chișinău. Timp de trei ani, aeroportul principal a fost cel din polonezul Rzeszów, iar avionul ucrainean se afla adesea între zboruri la Cracovia, unde există cea mai bună bază tehnică.