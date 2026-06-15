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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Iunie 2026, 20:58
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Zelenski a plecat din nou la summitul G7 din Chișinău în loc de Polonia

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, va zbura la summitul „Grupului celor Șapte” din Moldova, aceasta fiind a doua schimbare a aeroportului de plecare pentru vizitele sale internaționale din ultima perioadă.

Zelenski a plecat din nou la summitul G7 din Chișinău în loc de Polonia.
Zelenski a plecat din nou la summitul G7 din Chișinău în loc de Polonia.

Informații despre zborul planificat sunt disponibile pe platforma aeriană  Airnavradar, transmite eurointegration.com.ua.

Conform informațiilor despre zborurile planificate, avionul cu care președintele Vladimir Zelenski și întreaga delegație ucraineană se vor deplasa la summitul G7 va decola seara, pe 15 iunie, din Chișinău spre Geneva, Elveția.

Zelenski a plecat din nou la summitul G7 din Chișinău în loc de Polonia

Geneva este cel mai apropiat aeroport mare de orașul francez Évian, situat pe Lacul Geneva, unde va avea loc summitul „Grupului celor șapte”.

Acesta este deja al doilea caz recent când președintele Ucrainei pleacă de pe aeroportul din Chișinău. Timp de trei ani, aeroportul principal a fost cel din polonezul Rzeszów, iar avionul ucrainean se afla adesea între zboruri la Cracovia, unde există cea mai bună bază tehnică.

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