theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
16 Iunie 2026, 13:19
27
Copiază linkul
Link copiat

Zelenski a înregistrat un mesaj pentru Putin de pe Aeroportul Chișinău

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, i-a adresat un mesaj lui Vladimir Putin, de pe Aeroportul Chișinău, de unde a zburat, ieri, spre Geneva, iar de acolo spre Evian, în Franța, unde va avea loc summitul G7.

Zelenski a înregistrat un mesaj pentru Putin de pe Aeroportul Chișinău.
Zelenski a înregistrat un mesaj pentru Putin de pe Aeroportul Chișinău.

„I-am sugerat lui Putin să ne întâlnim undeva unde se pot lua decizii reale pentru a pune capăt războiului. El nu își dorește acest lucru”, a declarat Vladimir Zelenski în discursul său de pe Aeroportul Chișinău, transmite unimedia.info.

„Am discutat cu SUA și Franța posibilitatea unei întâlniri cu Rusia în marja G7, cu participarea tuturor statelor democratice. Putin nu își dorește acest lucru.

Ieri am discutat cu președintele Trump că o astfel de întâlnire ar putea fi organizată în SUA într-un format în care lui Putin i-ar fi mult mai dificil să refuze, cel puțin președintelui Trump.

Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă Rusia refuză și această șansă, va fi nevoie de presiuni suplimentare”, a adăugat el.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici