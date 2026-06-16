Zelenski a înregistrat un mesaj pentru Putin de pe Aeroportul Chișinău.

„I-am sugerat lui Putin să ne întâlnim undeva unde se pot lua decizii reale pentru a pune capăt războiului. El nu își dorește acest lucru”, a declarat Vladimir Zelenski în discursul său de pe Aeroportul Chișinău, transmite unimedia.info.

„Am discutat cu SUA și Franța posibilitatea unei întâlniri cu Rusia în marja G7, cu participarea tuturor statelor democratice. Putin nu își dorește acest lucru.

Ieri am discutat cu președintele Trump că o astfel de întâlnire ar putea fi organizată în SUA într-un format în care lui Putin i-ar fi mult mai dificil să refuze, cel puțin președintelui Trump.

Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă Rusia refuză și această șansă, va fi nevoie de presiuni suplimentare”, a adăugat el.