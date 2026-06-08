Zelenski a dezvăluit detalii despre întâlnirea cu oligarhul rus Abramovici.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina citând un interviu al președintelui Ucrainei pentru publicația Sky News.

Misiune secretă și mesaj de la Putin

Potrivit președintelui ucrainean, miliardarul rus, aflat sub sancțiuni dure din cauza legăturilor cu Kremlinul, a venit personal la Kiev. Abramovici a asigurat că are mandat să transmită informații între liderii celor două state.

„A venit la Kiev și a spus: 'Am adus un mesaj direct pentru dumneavoastră, vreau să iau un răspuns de la dumneavoastră și să-l transmit lui Vladimir Putin'. Dar a subliniat că acest lucru trebuie făcut în liniște, fără niciun fel de publicitate", a povestit Zelenski.

Liderul ucrainean a menționat că pentru Ucraina formatul nu conta, așa că a fost de acord să-l asculte pe omul de afaceri.

Scopul principal al vizitei lui Abramovici a fost dorința de a înțelege ce pași este gata să facă Ucraina în problema reglementării pașnice.

Linia roșie a Ucrainei în negocieri

În ciuda încercărilor oligarhului de a acționa ca mediator, Vladimir Zelenski a conturat clar poziția Ucrainei privind integritatea teritorială și a asigurat că nu vor exista concesii în privința Donbasului.

„Acesta a fost mesajul cheie. Am spus că nu vom ceda. Nu vă vom oferi victoria în acest fel", a subliniat președintele.

La întrebarea dacă îl consideră pe Abramovici un mediator deplin, șeful statului ucrainean a răspuns că oligarhul și-a asumat doar obligația de a transmite răspunsul Kremlinului.

Ce a precedat

Reamintim că anterior presa occidentală a aflat că la sfârșitul lunii mai 2026 Vladimir Zelenski a transmis un mesaj președintelui rus Vladimir Putin prin intermediul lui Roman Abramovici.

Potrivit jurnaliștilor, liderul ucrainean și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni într-un summit bilateral, ceea ce ar fi putut deveni primele negocieri de acest fel după mai bine de patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse. În plus, doi oficiali de rang înalt au remarcat că conținutul acestui mesaj semăna cu o scrisoare deschisă, care ulterior a apărut pe site-ul Oficiului Președintelui.

Pe 5 iunie, în timpul discursului său la Forumul Internațional de Investiții de la Sankt Petersburg Putin a răspuns scrisorii lui Zelenski. În loc să discute esența propunerilor de încheiere a războiului, s-a concentrat pe insulte personale, afirmând că l-a „deranjat" menționarea vârstei sale și a perioadei îndelungate la putere.

În aceeași zi, Vladimir Zelenski a reacționat la răspunsul „slab" al lui Putin trimis prin oligarh. Președintele Ucrainei a remarcat că o astfel de reacție a dezamăgit mulți în lume și a demonstrat lipsa dorinței Kremlinului de a încheia războiul, motiv pentru care singura soluție pentru comunitatea internațională este intensificarea presiunii financiare și politice asupra Rusiei.