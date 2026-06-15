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novyny
15 Iunie 2026, 21:05
7 997
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Zelenski a avut o discuție cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Aeroportul Chișinău

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a discutat cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Aeroportul Chișinău, în timpul călătoriei sale la summitul G7.

Zelenski a avut o discuție cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Aeroportul Chișinău.
Zelenski a avut o discuție cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Aeroportul Chișinău.

Părțile au discutat despre loviturile rusești asupra Lavrei Cernigov-Pecerska și posibilele formate ale viitoarelor întâlniri personale, informează novyny.live.

Despre negocierile cu Patriarhul Bartolomeu a anunțat Zelenski în timpul vizitei sale oficiale. El a subliniat recunoștința pentru sprijinul și poziția morală clară a Patriarhului Ecumenic.

Potrivit lui, în timpul discuției au fost abordate și posibilele formate ale viitoarelor întâlniri personale.

Un accent deosebit a fost pus pe loviturile rusești cu drone asupra Lavrei Cernigov-Pecerska. Zelenski a subliniat că este vorba despre un locaș sfânt, care are o importanță nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întregul spațiu ortodox.

Sursă
novyny
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