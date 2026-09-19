Zelenski a anunțat noi operațiuni cu rază lungă de acțiune, ca răspuns la atacurile rusești.

În urma unei întâlniri cu Mihailo Drapatîi și Evhen Hmara, Volodimir Zelenski a aprobat noi operațiuni cu rază lungă de acțiune, ca răspuns la atacurile rusești.

„Pregătim extinderea capacităților noastre cu rază lungă de acțiune”, a scris Zelenski pe canalul său de Telegram, relatează meduza.io

El nu a oferit alte detalii.

La sfârșitul lunii iunie 2026, Zelenski anunța o „operație de influențare” de 40 de zile asupra Rusiei, cu scopul de a „determina statul-agresor să pună capăt războiului”. După aceea, Ucraina a atacat cel puțin 20 de depozite Wildberries, cel puțin 25 de rafinării și alte obiective ale infrastructurii petroliere și de gaze. La rândul său, Rusia a intensificat atacurile cu rachete balistice asupra Ucrainei.