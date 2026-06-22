Președintele Vladimir Zelenski a declarat că Ucraina va intensifica loviturile asupra Rusiei. Într-un interviu pentru TSN, el a subliniat că aceasta este o reacție justă la atacurile zilnice ale Federației Ruse.

„Furia și emoțiile sunt justificate. Atât pentru poporul nostru, cât și pentru mine. Dar după furie trebuie să urmeze ceva. Nu poate fi ca după furie să urmeze din nou furie. Ei trebuie să simtă asta”, a spus el, citat de unian.net.

Zelenski a menționat că „societatea rusă încă nu simte pe deplin consecințele războiului declanșat de Vladimir Putin”. El a spus că Ucraina intensifică deja loviturile asupra obiectivelor care susțin infrastructura militară a Rusiei.

„Suntem într-o etapă în care industria noastră de apărare, Forțele noastre de Apărare, producția noastră au început exact acest proces – întoarcerea războiului... Va fi. Ei ne lovesc în fiecare zi, noi vom răspunde în fiecare zi. Cu siguranță, intensificarea va fi zilnică”, a subliniat președintele.

În plus, Zelenski a amintit de lovitura recentă asupra rafinăriei din regiunea Tiumen, aflată la o distanță de 2.070 km. El a adăugat că în Ucraina au fost deja create noi drone care pot zbura pe distanțe de peste 3.000 km.

„Acestea sunt drone noi, drone bune. Vom merge mai departe. Pentru că înțelegem unde se află toate obiectivele militare, fabricile, bazele petroliere, depozitele de gaze etc. Trebuie să avem mijloace de lovire la distanțe mai mari și facem asta”, a spus Zelenski.

Președintele a concluzionat că în acest an Ucraina a început să lovească Rusia cu lovituri dureroase. Potrivit lui, acesta este un element de justiție care încă lipsește în lume în raport cu Rusia.